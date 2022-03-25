Российским оккупантам нужно в три – пять раз больше сил, чтобы захватить Киев – ВСУ

Вероятность захвата Киева в планах российских оккупантов существует, но в ближайшие недели это не произойдет, отметил Грузевич Фото: EPA

"Такая вероятность в их планах существует, но в ближайшие недели это не произойдет. У него [врага] нет сил. Он сейчас осуществляет перемещение, накапливание, подтягивает логистику, пытается ввести свежие силы. В стратегических целях – захватить столицу – у него в планах это есть, но на сегодняшний день сил и средств у него недостаточно", – сказал Грузевич.

По его словам, стойкая оборона Киева, удачный боевой порядок, а также активные действия украинских военных делают захват Киева врагом "почти невозможным".

"Чтобы захватить столицу, надо в три, а то и в пять раз больше иметь сил, чем он имеет сейчас. У него таких сил нет", – резюмировал Грузевич.

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