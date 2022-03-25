Российским оккупантам нужно в три – пять раз больше сил, чтобы захватить Киев – ВСУ

"Такая вероятность в их планах существует, но в ближайшие недели это не произойдет. У него [врага] нет сил. Он сейчас осуществляет перемещение, накапливание, подтягивает логистику, пытается ввести свежие силы. В стратегических целях – захватить столицу – у него в планах это есть, но на сегодняшний день сил и средств у него недостаточно", – сказал Грузевич.
По его словам, стойкая оборона Киева, удачный боевой порядок, а также активные действия украинских военных делают захват Киева врагом "почти невозможным".
"Чтобы захватить столицу, надо в три, а то и в пять раз больше иметь сил, чем он имеет сейчас. У него таких сил нет", – резюмировал Грузевич.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что российские военные хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали. Военная разведка Великобритании предполагает, что, несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, российские войска собираются в ближайшие недели попробовать окружить столицу Украины.
Оккупанты вторую неделю практически ежедневно обстреливают Киев.