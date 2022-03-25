ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российским оккупантам нужно в три – пять раз больше сил, чтобы захватить Киев – ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вероятность захвата Киева в планах российских оккупантов существует, но в ближайшие недели это не произойдет, отметил Грузевич
Вероятность захвата Киева в планах российских оккупантов существует, но в ближайшие недели это не произойдет, отметил Грузевич
Фото: EPA

Российские военные планируют захват столицы Украины Киева, но у оккупантов недостаточно сил, чтобы сделать это в ближайшие недели. Такое мнение 25 марта на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", выразил бригадный генерал, заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

"Такая вероятность в их планах существует, но в ближайшие недели это не произойдет. У него [врага] нет сил. Он сейчас осуществляет перемещение, накапливание, подтягивает логистику, пытается ввести свежие силы. В стратегических целях – захватить столицу – у него в планах это есть, но на сегодняшний день сил и средств у него недостаточно", – сказал Грузевич.

По его словам, стойкая оборона Киева, удачный боевой порядок, а также активные действия украинских военных делают захват Киева врагом "почти невозможным".

"Чтобы захватить столицу, надо в три, а то и в пять раз больше иметь сил, чем он имеет сейчас. У него таких сил нет", – резюмировал Грузевич.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что российские военные хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали. Военная разведка Великобритании предполагает, что, несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, российские войска собираются в ближайшие недели попробовать окружить столицу Украины.

Оккупанты вторую неделю практически ежедневно обстреливают Киев.

Теги: Россия, Киев, Украина, захват, ВСУ, наступление, война России против Украины, Сухопутные войска Украины, брифинг, российские военные, российские оккупанты, Александр Грузевич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Этот стресс я все время заедаю". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях показала, как поправилась за месяц войны
"Этот стресс я все время заедаю". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях показала, как поправилась за месяц войны
"Я так поражена увидеть тысячи заявок от людей, которые готовы приютить детей". Жена Комарова стала волонтером в социальной службе
"Я так поражена увидеть тысячи заявок от людей, которые готовы приютить детей". Жена Комарова стала волонтером в социальной службе
Чичваркин, Гребенщиков, Земфира и Литвинова. Oxxxymiron выступил в Лондоне с антивоенным концертом
Чичваркин, Гребенщиков, Земфира и Литвинова. Oxxxymiron выступил в Лондоне с антивоенным концертом
"Не могу привыкнуть к тишине, к тому, что здесь жизнь идет в обычном режиме". MamaRika рассказала, как оказалась с семимесячным сыном в Польше
"Не могу привыкнуть к тишине, к тому, что здесь жизнь идет в обычном режиме". MamaRika рассказала, как оказалась с семимесячным сыном в Польше
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий
Звезда фильмов о Гарри Поттере купил созданную Усиком футболку из лимитированной серии в поддержку Украины. Фото
Звезда фильмов о Гарри Поттере купил созданную Усиком футболку из лимитированной серии в поддержку Украины. Фото
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину
Актер Цимбалюк: Месяц войны. Люди, это 100% геноцид украинского населения
Актер Цимбалюк: Месяц войны. Люди, это 100% геноцид украинского населения
"Закрывать животных в доме и уезжать – это очень странное решение". Суровцев рассказал, как вывозит из Ирпеня оставленных хозяевами котов
"Закрывать животных в доме и уезжать – это очень странное решение". Суровцев рассказал, как вывозит из Ирпеня оставленных хозяевами котов
"Происходящее – это геноцид, огромная трагедия". Макацария осудил нападение РФ на Украину
"Происходящее – это геноцид, огромная трагедия". Макацария осудил нападение РФ на Украину
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание
Клопотенко: Гимн Украины – пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями
Клопотенко: Гимн Украины – пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями
"Наши супергерои – ВСУ". Осадчая показала свой последний снимок, сделанный на работе за несколько часов до нападения РФ на Украину
"Наши супергерои – ВСУ". Осадчая показала свой последний снимок, сделанный на работе за несколько часов до нападения РФ на Украину
Российские оккупанты похитили худрука Херсонского музыкально-драматического театра. Вскоре его освободили
Российские оккупанты похитили худрука Херсонского музыкально-драматического театра. Вскоре его освободили
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий (25163)
2
Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно (20903)
3
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича (20379)
4
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание (13548)
5
"Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим". Каминская рассказала о жизни своей семьи в Нидерландах (10059)
6
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину (9701)
7
"Сволочи". Никитюк показала фото автобуса из тревел-шоу "Le Маршрутка" после обстрела российскими оккупантами (8692)
8
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки (8101)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS