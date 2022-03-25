Россия признала гибель 1300 своих военных на войне в Украине

Российские данные по погибшим более чем в 10 раз меньше украинских Фото: depositphotos.com

Начальник главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской на брифинге 25 марта также заявил, что 3825 российских военных получили ранения.

Это второй раз, когда Москва официально озвучивает свои потери. Первые данные российские власти обнародовали 2 марта: 498 погибших и 1597 раненных.

Тем не менее свежие данные генштаба ВС РФ значительно отличаются от тех, которые предоставляет Генштаб ВСУ. Украинские военные сообщают, что к 25 марта погибли 16,1 тыс. российских военных.

По оценкам НАТО, от 30 до 40 тыс. российских военнослужащих были убиты, ранены, взяты в плен или пропали без вести. Из них погибло от 7 до 15 тыс. человек.

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