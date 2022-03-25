В ходе вторжения в Украину погибло почти 5 тыс. наемников российских ЧВК – Аваков

"Инсайд, выдержка из внутренней сводки в РФ на утро 25 марта: "Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ – 15 007 человек. ЧВК – 4862 погибших. Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК – на 19 869 человек", – написал он.

Свою информацию Аваков иронично прокомментировал словами: "Ой, какая грустная новость".

Война России против Украины. Главное (обновляется)