В воинских частях РФ проблемы с финансированием, учащаются случаи отказа ехать на войну – украинская разведка

"После обещанных выплат военным оккупационной армии в российских воинских частях появились проблемы с финансированием. Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете никак не предусмотрена. А ввиду неудовлетворительного состояния финансовой системы РФ из-за введенных санкций дополнительных средств в бюджете найти невозможно", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, во временно оккупированном Крыму после выплаты "командировочных" тем, кто участвовал в войне против Украины, за февраль лимит средств воинских частей полностью исчерпан. Финансирование каких-либо выплат за март – отсутствует.

Схожая ситуация и с оплатой участия в войне наемников российских частных военных компаний. Среди них из-за невыполнения условий заключенных контрактов учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины. Боевики не получают деньги за участие в боевых действиях, компенсации за ранения и обещанные "социальные гарантии".

Война России против Украины. Главное (обновляется)