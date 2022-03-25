В Херсоне оккупанты выкрали депутата райсовета Афанасьева

"Во вторник, 22 марта, после разгона проукраинского митинга Дмитрий защитил свою жену, которую пытались задержать. За это его жестоко избили: в больнице у мужчины диагностировали многочисленные гематомы и сломанные ребра", – рассказал Хлань.
По его словам, спустя два часа домой к Афанасьеву прибыли с обыском российские военные. Оккупанты нашли удостоверения депутата райсовета, изъяли видео с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи. Всех находившихся в доме мужчин задержали, среди них были и друзья депутата.
Утром 23 марта в доме повторно провели обыск и отпустили одного из задержанных, который сообщил о жестоких пытках. Другие задержанные мужчины до сих пор в плену, над ними продолжают издеваться, отметил Хлань.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска блокируют Херсон с начала марта. Они, как отмечают в МИД Украины, совершают репрессии против жителей города. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.
4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" от России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город ежедневными акциями протеста доказывает свою проукраинскую позицию.
21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам. Как отмечает "ВВС News Україна", сразу после этого в городе отключился интернет.
В Херсоне стремительно ухудшается гуманитарная ситуация, из-за блокады российскими оккупационными войсками в городе критическая нехватка продуктов питания и медикаментов.