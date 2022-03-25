В Херсоне оккупанты выкрали депутата райсовета Афанасьева

"Во вторник, 22 марта, после разгона проукраинского митинга Дмитрий защитил свою жену, которую пытались задержать. За это его жестоко избили: в больнице у мужчины диагностировали многочисленные гематомы и сломанные ребра", – рассказал Хлань.

По его словам, спустя два часа домой к Афанасьеву прибыли с обыском российские военные. Оккупанты нашли удостоверения депутата райсовета, изъяли видео с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи. Всех находившихся в доме мужчин задержали, среди них были и друзья депутата.

Утром 23 марта в доме повторно провели обыск и отпустили одного из задержанных, который сообщил о жестоких пытках. Другие задержанные мужчины до сих пор в плену, над ними продолжают издеваться, отметил Хлань.

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