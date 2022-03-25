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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты ограбили квартиру Екатерины Гандзюк в Херсоне

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Гандзюк умерла в 2018 году
Гандзюк умерла в 2018 году
Фото: Катерина Гандзюк / Facebook

Российские оккупанты ограбили квартиру херсонской активистки Екатерины Гандзюк, умершей в 2018 году. Об этом сообщила инициатива "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Watchers Media пишет, что оккупанты 24 марта провели там незаконный обыск, а потом вынесли сумки с вещами, их содержимое неизвестно. 

В этой квартире жила Екатерина с мужем и отцом, о случившемся изданию сообщили друзья семьи. Сейчас там никого нет и соседи сообщили об этом оккупантам, но тех факт отсутствия владельцев квартиры не остановил, отмечает Watchers Media 

"Россияне ответили, что им известно об отсутствии собственников, но они руководствуются угрозами "российской государственности", после чего выбили дверь, выкрикнув "именем Российской Федерации", – говорится в публикации. По данным издания, налетчиков сопровождал один из местных жителей. "Обыск" и грабеж квартиры продолжались несколько часов. 

Отец активистки Виктор Гандзюк сказал представителям инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк?", что в квартиру ворвались 12 вооруженных людей,

"Видимо, их "государственности" угрожали личные вещи Кати, ее книги, комната, куда она почти четыре года не заходила. Больше всего "российской государственности" угрожали ценные вещи из Катиной квартиры – украшения, техника, мебель и продукты. Мы прекрасно понимаем, почему именно рашисты воюют с Екатериной, погибшей более трех лет назад. Для маленького Херсона, который сейчас борется против российской оккупации, Катя была символом борьбы за правду, национальные ценности и справедливость. России нужно уничтожить все символы, показать свое превосходство, показать, что сила значит больше, чем справедливость. Но грабить квартиру, где жила Катя и в которой сейчас живет ее одинокий отец, – это не о силе. Это об отчаянии русни, их страхе перед украинским Херсоном и смелыми горожанами", – заявили активисты.


Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/gandziukgate/posts/1127329224735393

Контекст:

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В рамках расследования гибели Гандзюк и связанных с этим преступлений объявлено 18 подозрений, сообщила 4 ноября 2021 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Российские оккупанты блокируют Херсон с начала марта. Они, как отмечают в МИД Украины, совершают репрессии против жителей города. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.

4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" от России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город ежедневными акциями протеста доказывает свою проукраинскую позицию.

В Херсоне стремительно ухудшается гуманитарная ситуация, из-за блокады российскими оккупационными войсками в городе критическая нехватка продуктов питания и медикаментов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, война России против Украины, Екатерина Гандзюк, Виктор Гандзюк
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