Российские оккупанты ограбили квартиру Екатерины Гандзюк в Херсоне

Watchers Media пишет, что оккупанты 24 марта провели там незаконный обыск, а потом вынесли сумки с вещами, их содержимое неизвестно.

В этой квартире жила Екатерина с мужем и отцом, о случившемся изданию сообщили друзья семьи. Сейчас там никого нет и соседи сообщили об этом оккупантам, но тех факт отсутствия владельцев квартиры не остановил, отмечает Watchers Media

"Россияне ответили, что им известно об отсутствии собственников, но они руководствуются угрозами "российской государственности", после чего выбили дверь, выкрикнув "именем Российской Федерации", – говорится в публикации. По данным издания, налетчиков сопровождал один из местных жителей. "Обыск" и грабеж квартиры продолжались несколько часов.

Отец активистки Виктор Гандзюк сказал представителям инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк?", что в квартиру ворвались 12 вооруженных людей,

"Видимо, их "государственности" угрожали личные вещи Кати, ее книги, комната, куда она почти четыре года не заходила. Больше всего "российской государственности" угрожали ценные вещи из Катиной квартиры – украшения, техника, мебель и продукты. Мы прекрасно понимаем, почему именно рашисты воюют с Екатериной, погибшей более трех лет назад. Для маленького Херсона, который сейчас борется против российской оккупации, Катя была символом борьбы за правду, национальные ценности и справедливость. России нужно уничтожить все символы, показать свое превосходство, показать, что сила значит больше, чем справедливость. Но грабить квартиру, где жила Катя и в которой сейчас живет ее одинокий отец, – это не о силе. Это об отчаянии русни, их страхе перед украинским Херсоном и смелыми горожанами", – заявили активисты.



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