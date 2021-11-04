По делу о нападении на Екатерину Гандзюк объявлено 18 подозрений – Венедиктова

"Обвиняемые в организации и заказе нападения на нее на скамье подсудимых. Бывший председатель и помощник депутата Херсонского областного совета по ходатайству прокурора находятся под стражей. Проведено более 60 судебных заседаний. За это время суд допросил четырех свидетелей обвинения и изучил более 70 томов письменных доказательств, предоставленных прокурором", – написала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что пятерых непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк уже наказали.

"Все они приговорены к реальному лишению свободы. Приговором Приморского районного суда также осуждено лицо, совершившее сокрытие этого преступления. В ходе расследования нападения на Екатерину Гандзюк и связанных с ним преступлений сообщено о подозрении 18 лицам. В суд направлено девять уголовных производств, большинство из которых уже рассмотрены судами с вынесением обвинительных приговоров", – добавила Венедиктова.

Она считает, что правоохранительные органы "шаг за шагом двигаются к справедливости, за которую так боролась Екатерина".