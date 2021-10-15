Адвокат Мангера заявил, что в деле Гандзюк нет доказательств его вины, а защиту не допускают к ознакомлению со всеми материалами

Дмитрий Ильченко: Я конкретно просил прокурора, чтобы он сослался хотя бы на одно-единственное доказательство в отношении Мангера, но он сказал, что их много и он не собирается их перечислять Фото: visti.ks.ua

"Сегодня появилась психолого-лингвистическая экспертиза показаний [фигуранта дела Игоря] Павловского. И эксперт четко сказал, что есть все признаки заученного текста и несвободного разговора. Когда Павловский давал показания, то он озвучивал заученный текст. Я сомневаюсь, что суд сможет дать должную оценку этому доказательству, но прошло очень большое количество времени, а мы так и не увидели ни одного доказательства против моего подзащитного. Я конкретно просил прокурора, чтобы он сослался хотя бы на одно-единственное доказательство в отношении Мангера, но он сказал, что их много и он не собирается их перечислять. Вот и все, что надо знать о позиции стороны обвинения", – заявил юрист.

По его словам, защита до сих пор не смогла ознакомиться с материалами всех уголовных производств, связанных с Гандзюк.

"Расследовалось дело 102, о нападении на Екатерину Гандзюк. Потом прокурор выделил из этого дела очередное, под номером 215, сказав, что это тоже дело о нападении на Гандзюк, только лишь по Мангеру и [подозреваемому в организации убийства Алексею] Левину. Это дело 215 передали в суд, написав, что Мангер заказал Левину напасть на Гандзюк. Теперь возникает вопрос: что расследуется в деле 102? Мы утверждали, что в 102 расследуется то же самое, поэтому мы как защита по закону и по конвенции имеем право получить доступ к документам и посмотреть: может, там нашли другое обвиняемое лицо. Но суд нам отказал, поскольку прокурор заявил, что в деле 102 нет ни слова ни о Мангере, ни о Левине", – рассказал Ильченко.

Адвокат считает, что дело может привести к международному скандалу.

"Выяснилось, что Левина выдали из Болгарии в Украину в рамках дела 102, и украинская прокуратура доказывала болгарской стороне, что Левин именно в 102-м деле. Сейчас прокурору необходимо или сообщить, что в деле 102 есть Мангер и Левин, и дать нам его на ознакомление, или сказать, что их там нет, но тогда получается, что Левина незаконно экстрадировали из Болгарии. А это уже скандал международного уровня", – объяснил он.

Ильченко добавил, что адвокаты начали искать свидетелей.

"И оказалось, что есть большое количество свидетелей в деле 102, люди заверяли нас, что уже свидетельствовали, все рассказали следователям. Есть свидетели, которые давали следствию прямые показания, что лично слышали от третьего лица, которое слышало разговор, что Гандзюк скоро замолчит, скоро с ней разберутся. Может, это правда или неправда, но почему следствие не хочет показать эти показания защите и суду?! Потому что лицо может быть осуждено только лишь тогда, когда нет разумных сомнений в его вине. По Мангеру нет доказательств, по Мангеру нет мотива. Прокурор утверждает, что мотив – это четыре поста на странице Гандзюк в Facebook", – заявил адвокат.