ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Адвокат Мангера заявил, что в деле Гандзюк нет доказательств его вины, а защиту не допускают к ознакомлению со всеми материалами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дмитрий Ильченко: Я конкретно просил прокурора, чтобы он сослался хотя бы на одно-единственное доказательство в отношении Мангера, но он сказал, что их много и он не собирается их перечислять
Дмитрий Ильченко: Я конкретно просил прокурора, чтобы он сослался хотя бы на одно-единственное доказательство в отношении Мангера, но он сказал, что их много и он не собирается их перечислять
Фото: visti.ks.ua

По делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк обвинение не может предоставить суду доказательства вины и мотивов подозреваемого Владислава Мангера, заявил в комментарии порталу Vesti.ua после очередного заседания Днепровского райсуда Киева адвокат Дмитрий Ильченко.

"Сегодня появилась психолого-лингвистическая экспертиза показаний [фигуранта дела Игоря] Павловского. И эксперт четко сказал, что есть все признаки заученного текста и несвободного разговора. Когда Павловский давал показания, то он озвучивал заученный текст. Я сомневаюсь, что суд сможет дать должную оценку этому доказательству, но прошло очень большое количество времени, а мы так и не увидели ни одного доказательства против моего подзащитного. Я конкретно просил прокурора, чтобы он сослался хотя бы на одно-единственное доказательство в отношении Мангера, но он сказал, что их много и он не собирается их перечислять. Вот и все, что надо знать о позиции стороны обвинения", – заявил юрист.

По его словам, защита до сих пор не смогла ознакомиться с материалами всех уголовных производств, связанных с Гандзюк.

"Расследовалось дело 102, о нападении на Екатерину Гандзюк. Потом прокурор выделил из этого дела очередное, под номером 215, сказав, что это тоже дело о нападении на Гандзюк, только лишь по Мангеру и [подозреваемому в организации убийства Алексею] Левину. Это дело 215 передали в суд, написав, что Мангер заказал Левину напасть на Гандзюк. Теперь возникает вопрос: что расследуется в деле 102? Мы утверждали, что в 102 расследуется то же самое, поэтому мы как защита по закону и по конвенции имеем право получить доступ к документам и посмотреть: может, там нашли другое обвиняемое лицо. Но суд нам отказал, поскольку прокурор заявил, что в деле 102 нет ни слова ни о Мангере, ни о Левине", – рассказал Ильченко.

Адвокат считает, что дело может привести к международному скандалу.

"Выяснилось, что Левина выдали из Болгарии в Украину в рамках дела 102, и украинская прокуратура доказывала болгарской стороне, что Левин именно в 102-м деле. Сейчас прокурору необходимо или сообщить, что в деле 102 есть Мангер и Левин, и дать нам его на ознакомление, или сказать, что их там нет, но тогда получается, что Левина незаконно экстрадировали из Болгарии. А это уже скандал международного уровня", – объяснил он.

Ильченко добавил, что адвокаты начали искать свидетелей.

"И оказалось, что есть большое количество свидетелей в деле 102, люди заверяли нас, что уже свидетельствовали, все рассказали следователям. Есть свидетели, которые давали следствию прямые показания, что лично слышали от третьего лица, которое слышало разговор, что Гандзюк скоро замолчит, скоро с ней разберутся. Может, это правда или неправда, но почему следствие не хочет показать эти показания защите и суду?! Потому что лицо может быть осуждено только лишь тогда, когда нет разумных сомнений в его вине. По Мангеру нет доказательств, по Мангеру нет мотива. Прокурор утверждает, что мотив – это четыре поста на странице Гандзюк в Facebook", – заявил адвокат.

Контекст:

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а еще Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали.

В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил на судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

26 июля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу обвиняемых на меру пресечения в виде ареста.

Левин перед началом суда в Киеве 5 августа сказал журналистам, что подвергается давлению и пыткам и от него пытаются добиться обвинительных показаний против Мангера.

Верховный Суд 22 сентября сообщил, что не удовлетворил ходатайство представителей Мангера о переносе судебного процесса в Херсон. Рассмотрение дела продолжается в Днепровском райсуде Киева.

Теги: убийство, прокуратура, юрист, преступление, следователь, Игорь Павловский, Екатерина Гандзюк, суд, Дмитрий Ильченко, прокурор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Я выкину с лодки дитятко, чтобы плавать научить, а Андрей будет соломинку протягивать". Жена Пятова рассказала о ссоре с мужем
"Я выкину с лодки дитятко, чтобы плавать научить, а Андрей будет соломинку протягивать". Жена Пятова рассказала о ссоре с мужем
  "Красотка отожгла!", "Прям рай для ушей". Maruv презентовала новый клип с российской группой The Hatters
  "Красотка отожгла!", "Прям рай для ушей". Maruv презентовала новый клип с российской группой The Hatters
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Прикид – чисто постебаться", "Образ похож на советского хоккеиста". Молодая жена Петросяна похвасталась новым нарядом
"Прикид – чисто постебаться", "Образ похож на советского хоккеиста". Молодая жена Петросяна похвасталась новым нарядом
"Моя сила, мое вдохновение, мой космос". Участник "Танцев со звездами" Логай показал свою жену
"Моя сила, мое вдохновение, мой космос". Участник "Танцев со звездами" Логай показал свою жену
Звезда "Один дома" Калкин отреагировал на ремейк этого фильма
Звезда "Один дома" Калкин отреагировал на ремейк этого фильма
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз на 43-летней креолке
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз на 43-летней креолке
Участница "Танцев со звездами" Евгения Власова заявила, что Макс Леонов после аварии не может танцевать
Участница "Танцев со звездами" Евгения Власова заявила, что Макс Леонов после аварии не может танцевать
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Ослепительно". Шакира заселфилась в наряде с глубоким декольте
"Ослепительно". Шакира заселфилась в наряде с глубоким декольте
  "Это немножко чудо". Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассказал, как ему едва не оторвало ногу
  "Это немножко чудо". Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассказал, как ему едва не оторвало ногу
"Это проститутка. Добилась цели и решила рассказать, что к ней приставали". Буланова осудила артисток, заявивших о домогательствах
"Это проститутка. Добилась цели и решила рассказать, что к ней приставали". Буланова осудила артисток, заявивших о домогательствах
  Билли Айлиш после премьеры фильма о Джеймсе Бонде рассказала, какое впечатление на нее произвели принц Уильям и его жена Кэтрин
  Билли Айлиш после премьеры фильма о Джеймсе Бонде рассказала, какое впечатление на нее произвели принц Уильям и его жена Кэтрин
60-летний Ван Дамм похвастался своим бицепсом. Видео
60-летний Ван Дамм похвастался своим бицепсом. Видео
"Какая страстная кошечка", "Очень смелая". "Холостячка" Огневич снялась в прозрачном комбинезоне без белья
"Какая страстная кошечка", "Очень смелая". "Холостячка" Огневич снялась в прозрачном комбинезоне без белья
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Груди сногсшибательные". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила декольте
"Груди сногсшибательные". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила декольте
"Голожопая", "Где трусы?" Подольская снялась в прозрачном комбинезоне без белья
"Голожопая", "Где трусы?" Подольская снялась в прозрачном комбинезоне без белья
"В райском саду ходили голышом", "Ева-искусительница". Актриса студии "Квартал 95" показала фигуру
"В райском саду ходили голышом", "Ева-искусительница". Актриса студии "Квартал 95" показала фигуру
"Мощь!" Деми Мур сфотографировалась на фоне гигантского фаллоса
"Мощь!" Деми Мур сфотографировалась на фоне гигантского фаллоса
"Потрясающая фигура", "Лицо ангела – попа дьявола". Бывшая участница "ВИА Гры" Котова позировала в постели без одежды
"Потрясающая фигура", "Лицо ангела – попа дьявола". Бывшая участница "ВИА Гры" Котова позировала в постели без одежды
  Панин: Я хотел бы к своей Люсе на коленях поползти. И из-за этого просрал Лию
Панин: Я хотел бы к своей Люсе на коленях поползти. И из-за этого просрал Лию G
"Сексуальная женщина с шикарными сисяндрами". Волочкова показала декольте
"Сексуальная женщина с шикарными сисяндрами". Волочкова показала декольте
"Боже, Надя, так нельзя", "Шикарная грудь". Мейхер снялась в ролике без бюстгальтера
"Боже, Надя, так нельзя", "Шикарная грудь". Мейхер снялась в ролике без бюстгальтера
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS