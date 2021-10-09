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ПРОИСШЕСТВИЯ

Адвокат Мангера заявил в суде, что дело об убийстве Гандзюк – политическое

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Дмитрий Ильченко: Все отчитались о том, что преступник Мангер. И теперь никто не готов взять на себя политическую ответственность и признать, что это ошибка и заказчик другой человек
Дмитрий Ильченко: Все отчитались о том, что преступник – Мангер. И теперь никто не готов взять на себя политическую ответственность и признать, что это ошибка и заказчик – другой человек
Фото: Dmytro Ilchenko / Facebook

Подозреваемые в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк отправлены под стражу незаконно, заявил защитник одного из них, Владислава Мангера. Как пишут 9 октября "Українські новини", адвокат Дмитрий Ильченко сказал журналистам после окончания заседания в Днепровском райсуде Киева, что представил на слушаниях материалы следствия, которые доказывают, что дело против его клиента является политическим.

"Суд пересмотрел два ключевых доказательства. Сегодня суд посмотрел видео обыска у [бывшего помощника депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого Алексея] Левина. Мы убеждены, что именно в этот момент началась фальсификация дела Гандзюк – от поиска заказчика до использования этого дела с политической целью", – отметил он в заявлении для СМИ.

Ильченко добавил, что на показанном в суде видео зафиксированы процессуальные нарушения, а также есть свидетельства настоящей цели следователей.

"Мало того, что обыск проходил без санкции суда, искали якобы самого Левина, хотя уже было два месяца как известно, что его там нет. Но камера отворачивается, потом возвращается и на видном месте видно партийный билет партии "Батьківщина", якобы выданный Левину. Хотя изначально билета там нет, а потом он обнаруживается. И с этого момента начинается политическое развитие этого дела. Следствие привязывает Левина к "Батьківщині", соответственно – к Мангеру, и используют эту ситуацию как атаку на [лидера "Батьківщини", нардепа] Юлию Тимошенко. В то время выборы были в самом разгаре, на второй тур прогнозировалось противостояние Тимошенко и [главы "Европейской солидарности", пятого президента и нынешнего нардепа Петра] Порошенко. Поэтому ситуацию использовали в качестве того, что якобы член "Батьківщини" напал на Гандзюк", – убежден юрист.

Адвокат утверждает, что партийный билет Левина сфабриковали.

"Следствие установило, что номера этого билета в реестре партии не существует, а фотография Левина наклеена сверху печати. Следователи рассматривали и фотографировали этот билет как главную улику. Прокурор на процессе утверждал, что ему без разницы партийная принадлежность Мангера и Левина, но для следователей, очевидно, на тот момент была разница", – заявил Ильченко.

Также он сообщил, что в суде продемонстрировали второе видео – с обыском помещения, в котором жили исполнители нападения.

"Как оказалось, это помещение для них арендовала в то время глава районной государственной администрации, связанная с Евгением Рищуком (по версии следствия – один из участников разговора о нападении на Гандзюк). Об этом человеке много говорили активисты, но потом резко о нем забыли. Так вот, оказывается, что исполнители жили в доме, который снимает подчиненная Рищука. Но эта женщина даже не допрошена на предмет того, как исполнители оказались в этом доме, – сказал адвокат. – Дело очевидно политическое, но ни у кого нет пути назад. От генеральных прокуроров трех каденций до высшего руководства страны – все отчитались о том, что преступник – Мангер. И теперь никто не готов взять на себя политическую ответственность и признать, что это ошибка и заказчик – другой человек".

Сам Мангер сказал, что подтверждает слова своего адвоката.

"Эта съемка была выбрана следствием отправной точкой для того, чтобы сделать это дело политическим и обвинить политическую партию "Батьківщина" во всех смертных грехах. Я убежден и неоднократно говорил, что все это дело является политическим", – заявил он.

Контекст:

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а еще Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали.

В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил на судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

26 июля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу обвиняемых на меру пресечения в виде ареста.

Левин перед началом суда в Киеве 5 августа сказал журналистам, что подвергается давлению и пыткам и от него пытаются добиться обвинительных показаний против Мангера.

Верховный Суд 22 сентября сообщил, что не удовлетворил ходатайство представителей Мангера о переносе судебного процесса в Херсон. Рассмотрение дела продолжается в Днепровском райсуде Киева.

Теги: обыск, следствие, юрист, расследование, Днепровский суд, подозрение, следователь, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер, Алексей Левин, Евгений Рищук, суд, Дмитрий Ильченко
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