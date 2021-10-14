Суд оставил под стражей Мангера и Левина

"Мангер и Левин в СИЗО до 11 декабря 2021 года", – отметили в посте.
9 октября адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что представил суду материалы следствия, которые доказывают, что дело против его клиента является политическим.
31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.
В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.
Следствие считает Мангера заказчиком, а еще Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).
В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали.
В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.
Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.
Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил на судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.
26 июля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу обвиняемых на меру пресечения в виде ареста.
Левин перед началом суда в Киеве 5 августа сказал журналистам, что подвергается давлению и пыткам и от него пытаются добиться обвинительных показаний против Мангера.
Верховный Суд 22 сентября сообщил, что не удовлетворил ходатайство представителей Мангера о переносе судебного процесса в Херсон. Рассмотрение дела продолжается в Днепровском райсуде Киева.