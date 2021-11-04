Суд оставил двоих обвиняемых в убийстве Гандзюк под стражей, третий фигурант вышел на свободу по УДО

Судья продлил действие содержания под стражей для обвиняемых до 11 декабря. Мера пресечения не предусматривает возможность внесения залога.
"По результату апелляционного рассмотрения определение судьи Днепровского районного суда города Киева от 13 октября 2021 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении суда.
В то же время стало известно, что вышел на свободу по условно-досрочному освобождению еще один фигурант дела – Виктор Горбунов. Об этом сообщили 3 ноября активисты, ведущие Facebook-страницу "Хто замовив Катю Гандзюк?".
В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы. Горбунов, как установило следствие, покупал серную кислоту, которой облили Гандзюк. Суд назначил ему наименьший срок заключения – три года.
По информации активистов, Горбунова выпустили по условно-досрочному освобождению летом 2021 года, точная дата не указана.
"Исполнители уже выходят, а заказчики до сих пор не сидят... Суд уже больше года рассматривает дело организатора и одного из заказчиков убийства Кати Гандзюк. Защитники убийц затягивают процесс, часто срывая заседание. До приговора здесь еще далеко", – говорится в сообщении.
31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.
Следствие считает Мангера заказчиком, а Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).
В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.
Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.
Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил на судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.
Левин перед началом суда в Киеве 5 августа 2021 года сказал журналистам, что подвергается давлению и пыткам и от него пытаются добиться обвинительных показаний против Мангера.