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США в третью годовщину смерти Гандзюк призвали привлечь к ответственности виновных в нападении, которое унесло ее жизнь

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Гандзюк умерла в 2018 году
Гандзюк умерла в 2018 году
Фото: Хто замовив Катю Гандзюк? / Facebook

Посольство США в третью годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк призвало привлечь к ответственности всех виновных.

"В третью годовщину ее смерти мы вспоминаем гражданскую правозащитницу и антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк. Мы уважаем ее отвагу и преданность и призываем власть привлечь к ответственности всех тех, кто стоит за нападением, которое унесло ее жизнь", – говорится в заявлении на странице посольства в Twitter 4 ноября.

Контекст:

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы. По информации активистов, осужденного Виктора Горбунова выпустили по условно-досрочному освобождению летом 2021 года, точная дата не указана. 

Следствие считает бывшего главу Херсонского облсовета Владислава Мангера заказчиком, а Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил на судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

Левин перед началом суда в Киеве 5 августа 2021 года сказал журналистам, что подвергается давлению и пыткам и от него пытаются добиться обвинительных показаний против Мангера.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, убийство, посольство США, Екатерина Гандзюк
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