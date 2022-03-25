ВСУ уничтожили еще одного российского генерала, это произошло на аэродроме в Чернобаевке – Арестович

"Наши войска, сейчас мы можем сказать наверняка, уничтожили командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа Российской Федерации генерал-лейтенанта Якова Владимировича Резанцева. И это произошло, вы будете очень смеяться, на аэродроме "Чернобаевка", – сказал он.

Также информацию о гибели российского генерала подтвердила пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ.

По данным военнослужащих, это произошло во время 10-го огневого поражения аэродрома в Чернобаевке.

Согласно информации украинских военных, Резанцев стал шестым убитым в Украине генералом российской армии и вторым – среди генералов, погибших в Чернобаевке (19 марта Генштаб ВСУ сообщал о гибели командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева в результате удара по аэродрому). Всего до уничтожения Резанцева было известно о пяти убитых в Украине российских генералах.

Война России против Украины. Главное (обновляется)