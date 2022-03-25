ВСУ уничтожили еще одного российского генерала, это произошло на аэродроме в Чернобаевке – Арестович

"Наши войска, сейчас мы можем сказать наверняка, уничтожили командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа Российской Федерации генерал-лейтенанта Якова Владимировича Резанцева. И это произошло, вы будете очень смеяться, на аэродроме "Чернобаевка", – сказал он.
Также информацию о гибели российского генерала подтвердила пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ.
По данным военнослужащих, это произошло во время 10-го огневого поражения аэродрома в Чернобаевке.
Согласно информации украинских военных, Резанцев стал шестым убитым в Украине генералом российской армии и вторым – среди генералов, погибших в Чернобаевке (19 марта Генштаб ВСУ сообщал о гибели командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева в результате удара по аэродрому). Всего до уничтожения Резанцева было известно о пяти убитых в Украине российских генералах.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Чернобаевака находится в 10 км от Херсона и в 60 км от Николаева. Бои в этом районе шли с самого начала вторжения России. Российские оккупанты, как говорил Арестович, используют Чернобаевку под свой командный пункт и место сбора самолетов.
Газета The New York Times называет аэродром в Чернобаевке стратегическим объектом. РФ вывела большую часть вертолетов с аэродрома после успешной атаки украинской армии, сообщило издание 22 марта, ссылаясь на данные спутниковых снимков.
О первом ударе по позициям противника в Чернобаевке главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил 27 февраля. Удар был нанесен с помощью беспилотника Bayraktar TB2. На видео видно, как удар поражает колонну военной техники (предположительно, это были грузовые машины).
По состоянию на 22 марта, по данным воздушного командования "Восток", по позициям оккупантов в Чернобаевке нанесли восемь ударов. Последствия одного из них, за 15 марта, зафиксировали спутниковые снимки компаний Planet Labs и Maxar Technologies. По информации военного журналиста, главного редактора интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, тогда по аэродрому был нанесен артиллерийский удар, но корректировал его Bayraktar. В результате удара, как сообщил Бутусов, было уничтожено не менее семи российских вертолетов стоимостью более $130 млн, "это не считая вероятных боевых повреждений".
О Чернобаевке упомянул президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 22 марта, которое опубликовано на странице Офиса президента в Facebook. "Наши вооруженные силы сегодня порадовали. Снова Чернобаевка – снова разгром оккупантов", – сказал он.