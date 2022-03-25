Китайские трейдеры отправили компании Дерипаски "пробную" партию глинозема – Bloomberg

Два судна с грузом уже вышли из Китая и находятся на пути в Сибирь, сообщают журналисты. Таким образом российский производитель, оказавшийся под санкциями из-за войны России с Украиной, получил поддержку от Китая для продолжения работы своих плавильных заводов, отмечает агентство.

Авторы статьи пишут, что партия глинозема – сырья для производства алюминия – относительно небольшая, так как таким образом трейдеры хотят проверить, столкнется ли груз с какими-либо проблемами: в логистике или связанными с санкциями. Если с этой отправкой все пройдет благополучно для сторон, то поставки продолжатся, отметили анонимные трейдеры.

Собеседники подчеркнули, что это частное дело, потому что поставки организованы коммерческими компаниями, которые не находятся под влиянием каких-либо директив китайского правительства и просто используют ситуацию с дефицитом сырья у "Русала". Обычно Китай не экспортирует глинозем, потому что внутренние цены выше, но сейчас давление на российского производителя совпало с периодом относительно низких цен в Китае – спотовые цены упали на 30% за последние пять месяцев.

Bloomberg пишет, что из-за войны поставки глинозема на предприятия "Русала" резко сократились: ключевой глиноземный завод компании расположен в украинском Николаеве, еще один важный поставщик сырья, Австралия, заявил, что запретит поставки глинозема в Россию. Вместе это составит уже 40% от необходимого предприятиям Дерипаски сырья, отмечает агентство. Другой крупный источник сырья – ирландский глиноземный завод, будущее поставок оттуда также под вопросом.

Без достаточного количества глинозема российской компании придется сократить производство. "Русал" отказался давать комментарий Bloomberg по этому поводу.

При этом ни "Русал", ни российский металл не подпадают под прямые санкции. Дерипаска сохраняет влияние на компанию через свою долю в мажоритарном владельце "Русала" – 2 En + Group International PJC. Сам Дерипаска под санкции попал.

Больше 3/4 продаж "Русала" в натуральном выражении приходится на экспорт: около 45% идет в Европу, четверть – в Азию и менее 10% в Америку. Конечными потребителями российского алюминия являются транспортные, строительные и упаковочные компании, среди клиентов – Glencore Plc, Toyota Motor Corp. и американский производитель компонентов для самолетов Howmet Aerospace Inc.