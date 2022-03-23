ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

OCCRP нашел в Европе у российских чиновников и олигархов активы на $17,5 млрд

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
OCCRP ищет доказательства права собственности на активы стоимостью $1,4 млрд
OCCRP ищет доказательства права собственности на активы стоимостью $1,4 млрд
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашел в Европе у российских чиновников и олигархов активы на $17,5 млрд. Расследование опубликовано 21 марта на сайте OCCRP.

Журналисты создали проект "Трекер санкционных активов", это база данных о зарубежных активах, связанных с российскими олигархами, чиновниками и пропагандистами, попавшими под санкции, а также с их родственниками.

В базу вошли недвижимость, яхты, частные самолеты, банковские счета и доли в компаниях. В основу проекта лег список из 35 человек, которых российский оппозиционер Алексей Навальный назвал основными пособниками и бенефициарами кремлевской клептократии.

По данным  OCCRP, семья бывшего вице-премьера РФ Игоря Шувалова владела виллой и участком земли в Тоскане. Дочь президента "Транснефти" Николая Токарева Майя Болотова с 2021 года владеет хорватской компанией T.G.A., которой, в свою очередь, принадлежит дом площадью 272 м² на острове Лошинь в Хорватии. Стоимость дома в 2020 году составляла около $670 тыс.

В 2016 году бизнесмен Олег Дерипаска приобрел недвижимость на Кипре, чтобы получить гражданство страны: виллу на острове Пафос стоимостью  $650 тыс. и коммерческий объект в Лимассоле стоимостью $3 млн.

"У Дерипаски также есть коммерческая недвижимость в Люксембурге. Строительство офисной башни в квартале Бельваль ведет австрийская компания Strabag, где Дерипаска – основной акционер. Авторы проекта также обнаружили у Дерипаски три виллы на Сардинии в прибрежной зоне Коста-Смеральда, которыми он владеет через цепочку компаний, в том числе с Британских Виргинских островов. Их общая стоимость — почти $410 млн", – отметили в расследовании.

Журналисты сообщили, что продолжают проект. 

"Мы ищем доказательства права собственности и на другие активы стоимостью $1,4 млрд", – добавили они.

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

По данным украинской разведки, российские олигархи, страдающие от санкций, хотят остановить президента РФ Владимира Путина.

Теги: Россия, Хорватия, Олег Дерипаска, OCCRP
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Оладьи из пшена. Рецепт бюджетного блюда от кулинарного эксперта
Оладьи из пшена. Рецепт бюджетного блюда от кулинарного эксперта
  Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно
  Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно
Loboda осталась в Украине без страницы в Instagram. Певица заявила, что это сделали "циничные заказчики", но затем отредактировала пост
Loboda осталась в Украине без страницы в Instagram. Певица заявила, что это сделали "циничные заказчики", но затем отредактировала пост
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича
"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами
"Очень хочу написать песню о победе". Могилевская рассказала, какой будет Украина после победы над российскими оккупантами
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
"Всегда со мной". Вакарчук показал любимую игрушку своего сына
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс поддержала Украину
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
Сумская рассказала, почему после нападения РФ на Украину не хочет покидать Киев
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
Ширан, Бантон, Кабельо и другие. В Бирмингеме состоится благотворительный концерт в поддержку Украины
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Охотно поддержу украинского предпринимателя". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик заявила о готовности помочь украинскому бизнесу
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Фронтмен "Беz обмежень" выступил в киевском бомбоубежище. Фото
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra: Основное наше желание – чтобы война закончилась
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie (27953)
2
"Знакомые, у которых умерли родственники, держали их на балконах". Сумская рассказала о похоронах матери во время обстрелов Киева (20570)
3
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств (17633)
4
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича (11773)
5
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно (10782)
6
Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно (10080)
7
"Мои дети здесь все равно чужие". Гвоздева рассказала о жизни в Италии, куда переехала с детьми после нападения РФ на Украину (9184)
8
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки (7352)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS