OCCRP нашел в Европе у российских чиновников и олигархов активы на $17,5 млрд

Журналисты создали проект "Трекер санкционных активов", это база данных о зарубежных активах, связанных с российскими олигархами, чиновниками и пропагандистами, попавшими под санкции, а также с их родственниками.
В базу вошли недвижимость, яхты, частные самолеты, банковские счета и доли в компаниях. В основу проекта лег список из 35 человек, которых российский оппозиционер Алексей Навальный назвал основными пособниками и бенефициарами кремлевской клептократии.
По данным OCCRP, семья бывшего вице-премьера РФ Игоря Шувалова владела виллой и участком земли в Тоскане. Дочь президента "Транснефти" Николая Токарева Майя Болотова с 2021 года владеет хорватской компанией T.G.A., которой, в свою очередь, принадлежит дом площадью 272 м² на острове Лошинь в Хорватии. Стоимость дома в 2020 году составляла около $670 тыс.
В 2016 году бизнесмен Олег Дерипаска приобрел недвижимость на Кипре, чтобы получить гражданство страны: виллу на острове Пафос стоимостью $650 тыс. и коммерческий объект в Лимассоле стоимостью $3 млн.
"У Дерипаски также есть коммерческая недвижимость в Люксембурге. Строительство офисной башни в квартале Бельваль ведет австрийская компания Strabag, где Дерипаска – основной акционер. Авторы проекта также обнаружили у Дерипаски три виллы на Сардинии в прибрежной зоне Коста-Смеральда, которыми он владеет через цепочку компаний, в том числе с Британских Виргинских островов. Их общая стоимость — почти $410 млн", – отметили в расследовании.
Журналисты сообщили, что продолжают проект.
"Мы ищем доказательства права собственности и на другие активы стоимостью $1,4 млрд", – добавили они.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
По данным украинской разведки, российские олигархи, страдающие от санкций, хотят остановить президента РФ Владимира Путина.