OCCRP нашел в Европе у российских чиновников и олигархов активы на $17,5 млрд

Журналисты создали проект "Трекер санкционных активов", это база данных о зарубежных активах, связанных с российскими олигархами, чиновниками и пропагандистами, попавшими под санкции, а также с их родственниками.

В базу вошли недвижимость, яхты, частные самолеты, банковские счета и доли в компаниях. В основу проекта лег список из 35 человек, которых российский оппозиционер Алексей Навальный назвал основными пособниками и бенефициарами кремлевской клептократии.

По данным OCCRP, семья бывшего вице-премьера РФ Игоря Шувалова владела виллой и участком земли в Тоскане. Дочь президента "Транснефти" Николая Токарева Майя Болотова с 2021 года владеет хорватской компанией T.G.A., которой, в свою очередь, принадлежит дом площадью 272 м² на острове Лошинь в Хорватии. Стоимость дома в 2020 году составляла около $670 тыс.

В 2016 году бизнесмен Олег Дерипаска приобрел недвижимость на Кипре, чтобы получить гражданство страны: виллу на острове Пафос стоимостью $650 тыс. и коммерческий объект в Лимассоле стоимостью $3 млн.

"У Дерипаски также есть коммерческая недвижимость в Люксембурге. Строительство офисной башни в квартале Бельваль ведет австрийская компания Strabag, где Дерипаска – основной акционер. Авторы проекта также обнаружили у Дерипаски три виллы на Сардинии в прибрежной зоне Коста-Смеральда, которыми он владеет через цепочку компаний, в том числе с Британских Виргинских островов. Их общая стоимость — почти $410 млн", – отметили в расследовании.

Журналисты сообщили, что продолжают проект.

"Мы ищем доказательства права собственности и на другие активы стоимостью $1,4 млрд", – добавили они.