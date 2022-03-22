В Финляндии арестовали 21 яхту, предположительно, принадлежащую россиянам

Финляндия задержала 21 яхту. Если в ходе проверки подтвердился, что они принадлежат российским гражданам или компаниям, находящимся под санкциями, суда будут арестованы Фото: EPA

Действительно ли яхты принадлежат подсанкционным россиянам, пока неизвестно. Управляющий одним из зимних лодочных складов отметил, что суда зарегистрированы по всему миру, поэтому установить конечного владельца можно будет только по итогам расследования.

Если принадлежность яхты будет подтверждена, то ведомство по принудительному взысканию долгов сможет перейти к замораживанию.