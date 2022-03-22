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В Финляндии арестовали 21 яхту, предположительно, принадлежащую россиянам

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Финляндия задержала 21 яхту. Если в ходе проверки подтвердился, что они принадлежат российским гражданам или компаниям, находящимся под санкциями, суда будут арестованы
Финляндия задержала 21 яхту. Если в ходе проверки подтвердился, что они принадлежат российским гражданам или компаниям, находящимся под санкциями, суда будут арестованы
Фото: EPA

Таможня Финляндии задержала 21 яхту, которые могут быть связаны с российскими гражданами, находящимися под европейскими санкциями из-за вторжения РФ в Украину. Об этом 21 марта сообщило издание Helsingin Sanomat.

Действительно ли яхты принадлежат подсанкционным россиянам, пока неизвестно. Управляющий одним из зимних лодочных складов отметил, что суда зарегистрированы по всему миру, поэтому установить конечного владельца можно будет только по итогам расследования.

Если принадлежность яхты будет подтверждена, то ведомство по принудительному взысканию долгов сможет перейти к замораживанию.

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, санкции, арест, Финляндия, агрессия, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, активы
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