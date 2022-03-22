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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Турции молодые украинские яхтсмены препятствовали швартовке яхты Абрамовича в Бодруме. Видео

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На место происшествия прибыла турецкая полиция, поэтому украинцы были вынуждены пропустить яхту
На место происшествия прибыла турецкая полиция, поэтому украинцы были вынуждены пропустить яхту
Фото: ЕРА

Украинские яхтсмены из Одесской области пытались помешать пришвартоваться в Бодруме яхте российского бизнесмена Романа Абрамовича, приближенного к президенту России Владимиру Путину. Об этом 21 марта сообщил в Facebook спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Героические юные яхтсмены Одесской области пытались не разрешить яхте Романа Абрамовича швартоваться в Бодруме. "Парусная команда Украины" – это дети из Затоки, Сергеевки и других мест нашего региона, которые сейчас тренируются в Турции", – говорится в сообщении.

Братчук опубликовал видео, на котором видно, что лодка с юными яхтсменами во главе с тренером Павлом Донцовым стоит между причалом и большой яхтой, не давая ей пришвартоваться.

Спикер отметил, что на место происшествия прибыла турецкая полиция, поэтому украинцы были вынуждены пропустить яхту.

https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/videos/645392739872185/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину против Абрамовича ввели санкции  в Великобритании и Европейском союзе. По информации CNBC, Соединенные Штаты сейчас рассматривают возможность включения Абрамовича в санкционный список.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Одесса, Турция, полиция, молодежь, дети, украинцы, Роман Абрамович, тренер, лодка, бизнесмен
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