Российский бизнесмен Дерипаска предложил ввести уголовное наказание за провокацию санкций против РФ

Действия провоцирующих введение санкций против российских физических или юридических лиц стоит толковать согласно нормам уголовного кодекса РФ, уверен миллиардер Олег Дерипаска.

Российский бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска выступил за введение уголовной ответственности для тех, кто провоцирует санкции против граждан и компаний из России. Свое предложение он опубликовал в Telegram 21 декабря.

"Если задуматься повнимательней, то санкции – это орудие самой настоящей современной гибридной войны. Ничем, кстати, не лучше, чем те же бомбардировки наших городов или прямая атака на наши пограничные рубежи. Даже, наверное, приносящие больший ущерб для мирного населения", – написал бизнесмен.

По мнению Дерипаски, действия тех, кто провоцирует прямо или косвенно введение санкций против российских физических или юридических лиц логично квалифицировать как измену родине и инициировать уголовные последствия.

"Кстати, давно уже необходимо поправить Уголовный кодекс России в этой части", – заключил он.

Такое предложение Дерипаски прозвучало на фоне информации о возможном санкционном ответе команды избранного президента США Джо Байдена после массовой хакерской атаки России. В число компаний может войти алюминиевый гигант Rusal, собственником которого является Дерипаска.

США 6 апреля 2018 года объявили о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, включая Дерипаску. В августе того же года Дерипаска заключил с министерством финансов США соглашение, по которому компании бизнесмена "Русал", En+ и "ЕвроСибЭнерго" выводятся из-под санкций (решение вступило в силу в январе 2019 года). При этом против самого бизнесмена ограничительные меры остались в силе.

Дерипаска подавал в суд на министерство финансов США и управление по контролю за иностранными активами из-за введения санкций.

В 2018 году в Госдуму РФ вносили законопроект, авторы которого предлагали ввести уголовную ответственность за соблюдение санкций, введенных против России и за действия, способствующие введению таких санкций.

За подобные действия проект закона предусматривал наказание в виде лишения свободы до четырех лет или штраф до 600 тыс. рублей. Против документа выступили представители бизнеса, парламентарии пообещали доработать законопроект, сообщала "Газета.Ru".