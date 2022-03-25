В Херсонской области глава оккупированного поселка подал в отставку и исчез

24 марта Такаджи написал, что из-за невозможности работать и осуществлять свои полномочия он решил уйти в отставку Фото: Дмитро Такаджи / Facebook

Днем 24 марта Такаджи написал, что из-за невозможности работать и осуществлять свои полномочия он решил уйти в отставку.

25 марта поселковый совет Нижних Сергозов сообщил, что местонахождение Такаджи неизвестно. Там также отметили, что у депутатов нет доступа к служебным кабинетам поселкового совета, так как помещения находятся под контролем военных.

"Невзирая на эти факты, должностные лица поселкового совета, старосты и руководители поселковых коммунальных заведений совместно продолжают работать", – добавили в поселковом совете.

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