В Херсонской области глава оккупированного поселка подал в отставку и исчез

Днем 24 марта Такаджи написал, что из-за невозможности работать и осуществлять свои полномочия он решил уйти в отставку.
25 марта поселковый совет Нижних Сергозов сообщил, что местонахождение Такаджи неизвестно. Там также отметили, что у депутатов нет доступа к служебным кабинетам поселкового совета, так как помещения находятся под контролем военных.
"Невзирая на эти факты, должностные лица поселкового совета, старосты и руководители поселковых коммунальных заведений совместно продолжают работать", – добавили в поселковом совете.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщала, что российские оккупационные войска похитили 14 мирных украинских граждан – представителей местного самоуправления. Похищения совершали в Черниговской, Херсонской, Донецкой, Харьковской, Запорожской областях.