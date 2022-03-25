ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В плену у оккупантов находятся 14 представителей местной власти. Верещук назвала их имена

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Верещук: Мы найдем каждого оккупанта и их подельников, которые прибегают к военным преступлениям
Верещук: Мы найдем каждого оккупанта и их подельников, которые прибегают к военным преступлениям
Фото: minre.gov.ua

Российские оккупационные войска похитили 14 мирных украинских граждан – представителей местного самоуправления. Об этом 24 марта заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщила пресс-служба ведомства.

Она назвала имена пленных украинцев: 

  • Татьяна Безлюдная, депутат поселкового совета села Андреевка Черниговской области;
  • Дмитрий Васильев, секретарь Новокаховского городского совета Херсонской области;
  • Владимир Караберов, глава Мангушской территориальной общины Донецкой области;
  • Алексей Карцан, староста села Гремяч Новгород-Северского района Харьковской области;
  • Виктор Маруняк, староста Старозбурьевской ОТО Скадовского района Херсонской области;
  • Евгений Матвеев, мэр города Днепрорудное Запорожской области;
  • Александр Мусиенко, глава Чулаковской ОТО Голопристанского района Херсонской области;
  • Юрий Палюх, секретарь Скадовского городского совета Херсонской области;
  • Александр Пономарев, народный депутат Украины, фракция ОПЗЖ;
  • Сергей Прийма, председатель Мелитопольского районного совета Запорожской области;
  • Иван Самойдюк, первый заместитель городского головы Энергодара;
  • Николай Сикаленко, глава Циркуновской ОТО Харьковского района Харьковской области;
  • Владимир Тюрин, заместитель руководителя Счастьенской городской ВГА Донецкой области;
  • Александр Шаповалов, городской голова Берислава Херсонской области.

"В последние дни я получаю немало сообщений от людей, которым удалось спастись из плена оккупантов. Они свидетельствуют о массовых случаях применения пыток. Хочу публично подчеркнуть, что мы найдем каждого оккупанта и их подельников, которые прибегают к военным преступлениям, и привлечем к строжайшей ответственности в Гаагском и других судах!" – заявила вице-премьер.

Она добавила, что фамилии всех, кто совершает пресупления против украинцев, известны.

Контекст:

По состоянию на 23 марта в плену находилось 90 украинцев. Верещук сообщила, что Украина надеется в ближайшее время забрать из плена РФ защитников острова Змеиный (там были пограничники и морские пехотинцы) – обменять их на российских пленных моряков, которые были спасены, когда тонули в Черном море.

По состоянию на 19 марта в Украине в плену находилось 562 российских военных, сообщала Верещук.

Для военнопленных российских оккупантов в Украине, в соответствии с нормами международного права, создали специальные лагеря, они уже работают, говорила генпрокурор Ирина Венедиктова.

24 марта Украина провела обмен пленными с Россией. "Мы обменяли наших моряков. 11 мы оставили им, это их моряки, которых мы спасли в Черном море. Взамен возвращаем 19 наших моряков и 10 пленных", – ответила Верещук.

Теги: Украина, самоуправление, пленные, Ирина Верещук, украинцы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Этот стресс я все время заедаю". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях показала, как поправилась за месяц войны
"Этот стресс я все время заедаю". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях показала, как поправилась за месяц войны
"Я так поражена увидеть тысячи заявок от людей, которые готовы приютить детей". Жена Комарова стала волонтером в социальной службе
"Я так поражена увидеть тысячи заявок от людей, которые готовы приютить детей". Жена Комарова стала волонтером в социальной службе
Чичваркин, Гребенщиков, Земфира и Литвинова. Oxxxymiron выступил в Лондоне с антивоенным концертом
Чичваркин, Гребенщиков, Земфира и Литвинова. Oxxxymiron выступил в Лондоне с антивоенным концертом
"Не могу привыкнуть к тишине, к тому, что здесь жизнь идет в обычном режиме". MamaRika рассказала, как оказалась с семимесячным сыном в Польше
"Не могу привыкнуть к тишине, к тому, что здесь жизнь идет в обычном режиме". MamaRika рассказала, как оказалась с семимесячным сыном в Польше
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий
Звезда фильмов о Гарри Поттере купил созданную Усиком футболку из лимитированной серии в поддержку Украины. Фото
Звезда фильмов о Гарри Поттере купил созданную Усиком футболку из лимитированной серии в поддержку Украины. Фото
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину
Актер Цимбалюк: Месяц войны. Люди, это 100% геноцид украинского населения
Актер Цимбалюк: Месяц войны. Люди, это 100% геноцид украинского населения
"Закрывать животных в доме и уезжать – это очень странное решение". Суровцев рассказал, как вывозит из Ирпеня оставленных хозяевами котов
"Закрывать животных в доме и уезжать – это очень странное решение". Суровцев рассказал, как вывозит из Ирпеня оставленных хозяевами котов
"Происходящее – это геноцид, огромная трагедия". Макацария осудил нападение РФ на Украину
"Происходящее – это геноцид, огромная трагедия". Макацария осудил нападение РФ на Украину
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание
Клопотенко: Гимн Украины – пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями
Клопотенко: Гимн Украины – пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями
"Наши супергерои – ВСУ". Осадчая показала свой последний снимок, сделанный на работе за несколько часов до нападения РФ на Украину
"Наши супергерои – ВСУ". Осадчая показала свой последний снимок, сделанный на работе за несколько часов до нападения РФ на Украину
Российские оккупанты похитили худрука Херсонского музыкально-драматического театра. Вскоре его освободили
Российские оккупанты похитили худрука Херсонского музыкально-драматического театра. Вскоре его освободили
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий (23406)
2
Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно (20734)
3
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича (20215)
4
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание (13378)
5
"Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим". Каминская рассказала о жизни своей семьи в Нидерландах (9831)
6
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину (9346)
7
"Сволочи". Никитюк показала фото автобуса из тревел-шоу "Le Маршрутка" после обстрела российскими оккупантами (8628)
8
"Будьте добрее". Дурнев перешел на украинский язык и попросил не критиковать его за ошибки (8089)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS