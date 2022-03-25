В плену у оккупантов находятся 14 представителей местной власти. Верещук назвала их имена

Верещук: Мы найдем каждого оккупанта и их подельников, которые прибегают к военным преступлениям Фото: minre.gov.ua

Она назвала имена пленных украинцев:

Татьяна Безлюдная, депутат поселкового совета села Андреевка Черниговской области;

Дмитрий Васильев, секретарь Новокаховского городского совета Херсонской области;

Владимир Караберов, глава Мангушской территориальной общины Донецкой области;

Алексей Карцан, староста села Гремяч Новгород-Северского района Харьковской области;

Виктор Маруняк, староста Старозбурьевской ОТО Скадовского района Херсонской области;

Евгений Матвеев, мэр города Днепрорудное Запорожской области;

Александр Мусиенко, глава Чулаковской ОТО Голопристанского района Херсонской области;

Юрий Палюх, секретарь Скадовского городского совета Херсонской области;

Александр Пономарев, народный депутат Украины, фракция ОПЗЖ;

Сергей Прийма, председатель Мелитопольского районного совета Запорожской области;

Иван Самойдюк, первый заместитель городского головы Энергодара;

Николай Сикаленко, глава Циркуновской ОТО Харьковского района Харьковской области;

Владимир Тюрин, заместитель руководителя Счастьенской городской ВГА Донецкой области;

Александр Шаповалов, городской голова Берислава Херсонской области.

"В последние дни я получаю немало сообщений от людей, которым удалось спастись из плена оккупантов. Они свидетельствуют о массовых случаях применения пыток. Хочу публично подчеркнуть, что мы найдем каждого оккупанта и их подельников, которые прибегают к военным преступлениям, и привлечем к строжайшей ответственности в Гаагском и других судах!" – заявила вице-премьер.

Она добавила, что фамилии всех, кто совершает пресупления против украинцев, известны.