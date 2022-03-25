В плену у оккупантов находятся 14 представителей местной власти. Верещук назвала их имена

Она назвала имена пленных украинцев:
"В последние дни я получаю немало сообщений от людей, которым удалось спастись из плена оккупантов. Они свидетельствуют о массовых случаях применения пыток. Хочу публично подчеркнуть, что мы найдем каждого оккупанта и их подельников, которые прибегают к военным преступлениям, и привлечем к строжайшей ответственности в Гаагском и других судах!" – заявила вице-премьер.
Она добавила, что фамилии всех, кто совершает пресупления против украинцев, известны.
По состоянию на 23 марта в плену находилось 90 украинцев. Верещук сообщила, что Украина надеется в ближайшее время забрать из плена РФ защитников острова Змеиный (там были пограничники и морские пехотинцы) – обменять их на российских пленных моряков, которые были спасены, когда тонули в Черном море.
По состоянию на 19 марта в Украине в плену находилось 562 российских военных, сообщала Верещук.
Для военнопленных российских оккупантов в Украине, в соответствии с нормами международного права, создали специальные лагеря, они уже работают, говорила генпрокурор Ирина Венедиктова.
24 марта Украина провела обмен пленными с Россией. "Мы обменяли наших моряков. 11 мы оставили им, это их моряки, которых мы спасли в Черном море. Взамен возвращаем 19 наших моряков и 10 пленных", – ответила Верещук.