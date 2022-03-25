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Мозговая: Культура наша и мы сами очистимся от каZапской грязи! И никогда не забудем горя, которое принесли эти изверги

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Мозговая: Мы выстоим и победим!
Мозговая: Мы выстоим и победим!
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 24 марта в Facebook заявила, что никогда не считала Россию дружественной страной.

"Никогда не считала ту территорию и особей, которые ее населяют, дружеской или, не дай бог, братской. Папа многое с детства рассказывал, бабушка, дедушка... Сама имела опыт общения, поэтому не имела никаких иллюзий на их счет", – призналась продюсер.

Мозговая подчеркнула, что РФ давно вторгалась в жизнь украинского общества.

"Если при моей жизни они уничтожали и унижали украинскую культуру, создавали дебильный образ украинца с бутылкой водки и куском сала, "растворяли" язык, своими стасиками михайловыми и другой шелупонью отравляли вкус, мозг наших людей, то сейчас просто уничтожают физически. Но мы выстоим и победим! И культура наша, и мы сами очистимся от каZапской грязи! И никогда не забудем горя, которое принесли эти изверги", – заявила она.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/2092513367583756

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, война, украинцы, война России против Украины, Алена Мозговая, продюсер, язык
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