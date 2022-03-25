Мозговая: Культура наша и мы сами очистимся от каZапской грязи! И никогда не забудем горя, которое принесли эти изверги

"Никогда не считала ту территорию и особей, которые ее населяют, дружеской или, не дай бог, братской. Папа многое с детства рассказывал, бабушка, дедушка... Сама имела опыт общения, поэтому не имела никаких иллюзий на их счет", – призналась продюсер.

Мозговая подчеркнула, что РФ давно вторгалась в жизнь украинского общества.

"Если при моей жизни они уничтожали и унижали украинскую культуру, создавали дебильный образ украинца с бутылкой водки и куском сала, "растворяли" язык, своими стасиками михайловыми и другой шелупонью отравляли вкус, мозг наших людей, то сейчас просто уничтожают физически. Но мы выстоим и победим! И культура наша, и мы сами очистимся от каZапской грязи! И никогда не забудем горя, которое принесли эти изверги", – заявила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)