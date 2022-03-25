"Этот стресс я все время заедаю". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях показала, как поправилась за месяц войны

Неплях опубликовала комментарий одной из своих подписчиц.
"За этот месяц я поправилась на два килограмма. Очень странно в такое время, но ем как сумасшедшая", – написала фолловер.
По словам Неплях, сама она не знает, сколько килограммов набрала.
"Этот стресс я все время заедаю, а у меня подобное желание связано с отсутствием безопасности. От этого мозг посылает импульс, что нужно запасаться жирком и оберегать себя", – отметила она.
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Неплях является победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021", который состоялся в октябре. На международном конкурсе красоты, проходившем в Израиле в ночь на 13 декабря, Неплях не вошла в число полуфиналисток.