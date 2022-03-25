"Русский, слышь, мы не один народ". Dantes презентовал песню о войне

"Проснулась она
В четыре утра.
Разбудил ее звук дрожащего стекла.
За окном еще
Не расцвел каштан.
На порог вошел тупой эмигрант.
Врал он ей в глаза,
Говорил "люблю",
Операцией называл войну.
Но не знал мудак,
Что смерть свою нашел.
Hey, russian ship, на х...й ты пошел.
Сирена воет,
Гаснут фонари,
В подвалах жизнь рождается в любви.
Хай паляниця розірве твій рот,
Хей, русский, слышь, мы не один народ", – написал он текст своей новой песни.
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Dantes начинал карьеру в дуэте "Дантес & Олейник". С 2015 года выступает сольно. В 2021 году он выпустил альбом "Твоя любимая музыка".