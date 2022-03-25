"Русский, слышь, мы не один народ". Dantes презентовал песню о войне

"Проснулась она

В четыре утра.

Разбудил ее звук дрожащего стекла.

За окном еще

Не расцвел каштан.

На порог вошел тупой эмигрант.

Врал он ей в глаза,

Говорил "люблю",

Операцией называл войну.

Но не знал мудак,

Что смерть свою нашел.

Hey, russian ship, на х...й ты пошел.

Сирена воет,

Гаснут фонари,

В подвалах жизнь рождается в любви.

Хай паляниця розірве твій рот,

Хей, русский, слышь, мы не один народ", – написал он текст своей новой песни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

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