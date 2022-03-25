Суд Италии освободил украинского режиссера Лавренчука

"Суд Неаполя вынес окончательное решение по освобождению Евгения, признав обвинения против него со стороны РФ сфабрикованными, а мотивы преследования – политическими", – отметила омбудсмен.

Она добавила, что решение стало результатом инициированного ею обращения в Национальную полицию Украины в Интерпол о злоупотреблении Россией сведениями в информационной системе Интерпол.

По результатам этого обращения сведения о Лавренчуке, которые обрабатывались в Интерполе по запросу российского бюро, были удалены из-за их несоответствия положениям ст. 3 Устава Интерпола. Согласно этой статье строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность военного, религиозного или расового характера.