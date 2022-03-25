Суд Италии освободил украинского режиссера Лавренчука

"Суд Неаполя вынес окончательное решение по освобождению Евгения, признав обвинения против него со стороны РФ сфабрикованными, а мотивы преследования – политическими", – отметила омбудсмен.
Она добавила, что решение стало результатом инициированного ею обращения в Национальную полицию Украины в Интерпол о злоупотреблении Россией сведениями в информационной системе Интерпол.
По результатам этого обращения сведения о Лавренчуке, которые обрабатывались в Интерполе по запросу российского бюро, были удалены из-за их несоответствия положениям ст. 3 Устава Интерпола. Согласно этой статье строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность военного, религиозного или расового характера.
Театральный режиссер Евгений Лавренчук родился в 1982 году во Львове. Он ученик покойного режиссера Романа Виктюка. В 2000-х учился и работал в России. Был соучредителем Польского театра в Москве. После начала войны в 2014-м уехал в Украину, так как считал неприемлемым оставаться "в логове врага". В марте 2018 года был назначен главным режиссером Одесского национального театра оперы и балета. В марте 2021 года контракт с ним закончился и руководство театра отказалось его продолжать.
Лавренчук – первый лауреат государственной театральной премии Украины имени Леся Курбаса за оперную постановку (La Traviata), лауреат ІІІ Всеукраинского театрального фестиваля-премии GRA.
Лавренчука задержали в Италии в связи с запросом России о его экстрадиции еще 17 декабря 2021 года, но известно об этом стало 3 января – экс-замминистра культуры и информационной политики Украины Ирина Подоляк писала, что родственники Лавренчука не разглашали информацию, чтобы не навредить ему. В РФ его обвиняют в "мошенничестве в крупном размере".
21 января стало известно, что Лавренчука перевели из следственного изолятора под домашний арест.