Задержанный в Италии режиссер Лавренчук летел во Львов, чтобы провести вечер памяти Виктюка

"17 декабря Женя должен был быть во Львове ведущим вечера памяти Романа Виктюка, который мы организовывали в Первом театре. Тем не менее в этот день с самого утра он мне написал о том, что его задержали в аэропорту в Неаполе и он не сможет прилететь. Это было единственное сообщение, без каких-либо объяснений, и я не расспрашивала", – рассказала Виктюк.

По ее словам, она давно знакома с Лавренчуком и инициировала, чтобы он стал ведущим вечера воспоминаний о Виктюке.

"Он был учеником Романа Григорьевича и смог дополнить наш вечер своими уникальными знаниями и воспоминаниями и, конечно, своей компетентностью. Он постоянно был на связи, мы в месседжере согласовывали все рабочие моменты, концепцию вечера. Все были уверены, что он будет. Я сама узнала эту ужасную новость только вчера. Это просто шок. Первый театр направил официальное письмо в поддержку, потому что мы понимаем, что Женя – не обычное лицо, это человек театра, художественной жизни Украины со своей четкой проукраинской позицией", – добавила Виктюк.