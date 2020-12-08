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08 декабря, 2020
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Режиссер Лавренчук: Я уехал из РФ, исходя из политической позиции. И сегодня не могу нарадоваться этому

Главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что не пожелал быть в РФ борцом с фейками и идти на внутренние компромиссы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лавренчук: Невозможно находиться в стране, которая убивает твоих братьев
Лавренчук: Невозможно находиться в стране, которая убивает твоих братьев
Фото предоставлено Евгением Лавренчуком

Главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что переехал из РФ в Украину в 2014 году, поскольку считал неприемлемым оставаться "в логове врага".

"Невозможно находиться в стране, которая убивает твоих братьев. Я плачу налоги там, и, получается, поддерживаю", – отметил он.

По словам Лавренчука, находясь в Украине, сейчас ему не приходится находить внутренние компромиссы, а в РФ это приходилось бы делать.

"Война – это страшно. Страшно, когда умирают люди с обеих сторон. Сейчас мне не очень-то больно. Я не говорю, что равнодушен к этим вопросам, но боль – это очень сильное чувство. Но не болит, поскольку я не обязан внутри себя находить компромиссы в связи с происходящим. Существует четкая экспозиция: есть моя страна, есть враг. Все. Точка. Мне с этим комфортно. Враг – он плохой, война – на войне умирают люди. Есть допустимое зло. Но когда ты находишься в логове врага, как Шарапов у Горбатого, тебе говорят: "Хохлы нас убивают". А ты должен молчать или объяснять что-то этим людям. Я понял, что предаю что-то. Никогда патриотизм не был моей сильной стороной, но вынуждение занять какую-то позицию, а она у меня есть…" – отметил режиссер.

Лавренчук добавил, что не может представить себя "ватником", но и считает пошлым что-то кому-то доказывать.

"Я бы напоминал дурачка из Украины, которого чпокают у [Ольги] Скабеевой, а он выглядит, как идиот. Есть система, которая сделает так, что ты будешь выглядеть, как идиот. У них нет мнения. Есть четкая установка. И когда я видел, как близкие мне люди, которых я люблю, рассуждают про Украину, бандеровцев, распятия… Сколько можно? Я что, борец с фейками? Был бы таким [Алексеем] Навальным в искусстве. Не хочу. Мне это претит", – заявил Лавренчук.

О своем решении переехать в Украину режиссер не жалеет.

"Я уехал, исходя из политической позиции. И сегодня не могу нарадоваться этому", – заявил он..

Интервью Лавренчука для издания "ГОРДОН" полностью можно прочитать ЗДЕСЬ.

Театральный режиссер Евгений Лавренчук стал первым лауреатом государственной театральной премии Украины имени Леся Курбаса за оперную постановку (La Traviata), лауреат ІІІ Всеукраинского театрального фестиваля-премии "ГРА". Он соучредитель Польского театра в Москве (2003), основатель Школы театрального искусства, ученик покойного режиссера Романа Виктюка.

Теги: Россия, Украина, налоги, искусство, война, Москва, театр, режиссер, интервью, Евгений Лавренчук
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