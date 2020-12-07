Режиссер Лавренчук: Телефонный разговор Образцовой с минкультом РФ был при мне. Поэтому я могу сделать выводы, как ее записали в ряды поддержавших аннексию. А Светличная – полная дура

Главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук в интервью изданию "ГОРДОН", отвечая на вопрос, пришлось ли ему разорвать связь с российскими коллегами, поддержавшими аннексию Крыма, рассказал, как стал свидетелем разговора российской оперной певицы Елены Образцовой с министерством культуры РФ.

По словам Лавренчука, исходя из услышанного, он может сделать выводы, как Образцову записали в ряды поддержавших аннексию Крыма.

"Все мои друзья правильной политической ориентации. Единственный момент был неоднозначный с Еленой Васильевной Образцовой. Но ее телефонный разговор с министерством культуры РФ состоялся при мне. Поэтому я могу сделать выводы, как ее записали в ряды поддержавших аннексию.

"А [актриса] Светлана Афанасьевна Светличная – полная дура, тоже моя подружка. Но она полная дура! Что с нее взять? Она говорит и любит быть в центре внимания. Она – человек-перформанс, истероидная дуга. Человек, кроме стриптиза в "Бриллиантовой руке", ничего не сыграл. Но это самая популярная актриса Советского Союза. Что с нее взять? Но Елена Васильевна Образцова…" – отметил Лавренчук.

Режиссер рассказал, что когда они с Образцовой сидели в кафе на Малой Бронной в Москве, ей позвонили.

"Помехи. Я слышу: "Да, это Елена. А кто из министерства культуры? Да, ну конечно! Да, пишите". Такой ответ был. А потом публикация с заявлением, что она поддержала, как там в РФ формулировали, возврат Крыма. Я звоню: "Елена Васильевна, что за херня?" Она говорит: "Позвонили из министерства культуры. Первый вопрос: "Знаете ли вы, что русскоязычных людей много в мире, в Крыму?" Она: "Да". – "Должны ли мы им помогать, поддерживать культуру, язык, давать денежные гранты?" Она: "Конечно!" Они: "То есть, если Владимир Владимирович [Путин] примет решение помогать активно, вы поддержите это?" Образцова: "Да". Это как в анекдоте: Папа Римский прилетает в Токио. Спускается с трапа. К нему подбегает человек и спрашивает: "Падре, как вы относитесь к токийским борделям?" Он: "А что, в Токио много борделей?" На утро выходит статья: "Первым вопросом Папы Римского был "А много ли в Токио борделей?" И вот Образцова сидит, рассказывает про "Пиковую даму", звонок… И ей же не звонят с объяснением: "Мы убьем столько-то людей". И, я думаю, что таких ситуаций, как с Образцовой, было много. Но были и такие, конечно, как [Элина] Быстрицкая, у которой, я думаю, все нормально с ориентацией пропутинской. А Образцову, кагэбэшницу, которая знала все эти ходы, обманули, развели, как молодую", – отметил Лавренчук.

Интервью Лавренчука для издания "ГОРДОН" полностью можно прочитать ЗДЕСЬ.

Театральный режиссер Евгений Лавренчук стал первым лауреатом государственной театральной премии Украины имени Леся Курбаса за оперную постановку (La Traviata), лауреат ІІІ Всеукраинского театрального фестиваля-премии "ГРА". Он соучредитель Польского театра в Москве (2003), основатель Школы театрального искусства, ученик покойного режиссера Романа Виктюка.