Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии по требованию России

"Хочу сообщить... что с 17 декабря 2021 года Лавренчук Евгений Викторович находится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ. По заявлению российской стороны, когда Евгений находился в России восемь лет назад, он якобы совершил уголовное правонарушение. Сейчас итальянская сторона изучает запрос об экстрадиции, который пришел из России", – написала куратор группы Марианна Гудич-Палий.

Бывшая заместитель министра культуры и информационной политики Украины Ирина Подоляк проинформировала в Facebook, что родственники Лавренчука умолчали факт его задержания для того, чтобы избежать активизации действий российской стороны.

"Все, чего хотят его родные и близкие, – это чтобы его экстрадировали в Украину, а не к "медведям", – сообщила Подоляк.

Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь Лавренчуку, сообщил изданию "РБК-Украина" спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. При содействии Генерального консульства гражданину был предоставлен адвокат", – отметил он.

Николенко добавил, что украинские консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения причин задержания Лавренчука и защиты его интересов.

15 декабря 2021 года Лавренчук сообщил в Facebook, что летит из Израиля в Неаполь, после этого поста новых сообщений режиссер не писал.