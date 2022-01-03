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Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии по требованию России

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В России Лавренчука обвиняют в совершении уголовного правонарушения
В России Лавренчука обвиняют в совершении уголовного правонарушения
Фото: Eugene Lavrenchuk / Facebook

В Италии по требованию Российской Федерации задержан украинский режиссер Евгений Лавренчук, его обвиняют в уголовном правонарушении, которое он якобы совершил, проживая в России восемь лет назад. Об этом 3 января сообщили в специально созданной в Facebook группе Free Eugene Lavrenchuk.

"Хочу сообщить... что с 17 декабря 2021 года Лавренчук Евгений Викторович находится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ. По заявлению российской стороны, когда Евгений находился в России восемь лет назад, он якобы совершил уголовное правонарушение. Сейчас итальянская сторона изучает запрос об экстрадиции, который пришел из России", – написала куратор группы Марианна Гудич-Палий.

Бывшая заместитель министра культуры и информационной политики Украины Ирина Подоляк проинформировала в Facebook, что родственники Лавренчука умолчали факт его задержания для того, чтобы избежать активизации действий российской стороны. 

"Все, чего хотят его родные и близкие, – это чтобы его экстрадировали в Украину, а не к "медведям", – сообщила Подоляк.

https://www.facebook.com/iryna.podolyak.5/posts/5078957455450184

Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь Лавренчуку, сообщил изданию "РБК-Украина" спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. 

"Суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. При содействии Генерального консульства гражданину был предоставлен адвокат", – отметил он.

Николенко добавил, что украинские консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения причин задержания Лавренчука и защиты его интересов.

15 декабря 2021 года Лавренчук сообщил в Facebook, что летит из Израиля в Неаполь, после этого поста новых сообщений режиссер не писал.

https://www.facebook.com/eugenelavrenchuk.official/posts/988878098367493

Контекст:

Театральный режиссер Евгений Лавренчук родился в 1982 году во Львове. Он ученик покойного режиссера Романа Виктюка. В 2000-х учился и работал в России. Был соучредителем Польского театра в Москве. После начала войны в 2014-м уехал в Украину, так как считал неприемлемым оставаться "в логове врага". В марте 2018 года был назначен главным режиссером Одесского национального театра оперы и балета.

Лавренчук стал первым лауреатом государственной театральной премии Украины имени Леся Курбаса за оперную постановку (La Traviata), лауреат ІІІ Всеукраинского театрального фестиваля-премии "ГРА".

Теги: Россия, Украина, Италия, МИД Украины, режиссер, экстрадиция, задержание, Олег Николенко, Евгений Лавренчук
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