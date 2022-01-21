Задержанного в Италии по запросу РФ режиссера Лавренчука отпустили под домашний арест

"Это стало возможным благодаря эффективной работе адвокатов, МИД, консульства Украины, благодаря вашим письмам и акциям в поддержку, благодаря активности украинской диаспоры, СМИ, всех участников этой группы и единомышленников", – написала она.
Мать режиссера сообщила, что ей удалось пообщаться с сыном, который находится в бодром настроении и не жалуется на здоровье. Лавренчук попросил передать благодарность неравнодушным к его судьбе за поддержку.
Театральный режиссер Евгений Лавренчук родился в 1982 году во Львове. Он ученик покойного режиссера Романа Виктюка. В 2000-х учился и работал в России. Был соучредителем Польского театра в Москве. После начала войны в 2014-м уехал в Украину, так как считал неприемлемым оставаться "в логове врага". В марте 2018 года был назначен главным режиссером Одесского национального театра оперы и балета. В марте 2021 года контракт с ним закончился и руководство театра отказалось его продолжать.
Лавренчук – первый лауреат государственной театральной премии Украины имени Леся Курбаса за оперную постановку (La Traviata), лауреат ІІІ Всеукраинского театрального фестиваля-премии GRA.
Лавренчука задержали в Италии в связи с запросом России о его экстрадиции еще 17 декабря 2021 года, но известно об этом стало 3 января – экс-замминистра культуры и информационной политики Украины Ирина Подоляк писала, что родственники Лавренчука не разглашали информацию, чтобы не навредить ему. В РФ его обвиняют в "мошенничестве в крупном размере".