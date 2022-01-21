Задержанного в Италии по запросу РФ режиссера Лавренчука отпустили под домашний арест

"Это стало возможным благодаря эффективной работе адвокатов, МИД, консульства Украины, благодаря вашим письмам и акциям в поддержку, благодаря активности украинской диаспоры, СМИ, всех участников этой группы и единомышленников", – написала она.

Мать режиссера сообщила, что ей удалось пообщаться с сыном, который находится в бодром настроении и не жалуется на здоровье. Лавренчук попросил передать благодарность неравнодушным к его судьбе за поддержку.