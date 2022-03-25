"Не могу привыкнуть к тишине, к тому, что здесь жизнь идет в обычном режиме". MamaRika рассказала, как оказалась с семимесячным сыном в Польше

По словам певицы, когда РФ напала на Украину, она с мужем и ребенком сперва переехала в Одессу, так как их дом находился неподалеку от Гостомеля, а затем семья разъединилась – артистка с сыном отправились в Молдову, затем в Румынию, а уже оттуда вылетели в Польшу.

"Не передать словами, с какой любовью и заботой нас здесь встречают поляки. Давиду сразу принесли вещи, одежду, игрушки. В чемодане были только его вещи, а у меня с собой всего один спортивный костюм. Я еще не могу привыкнуть к тишине, к тому, что здесь жизнь идет в обычном режиме. Само собой, не отпускает синдром "уцелевшего" и чувство вины, что я здесь, пока дома война", – призналась MamaRika.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

Война России против Украины. Главное (обновляется)