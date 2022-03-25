Чичваркин, Гребенщиков, Земфира и Литвинова. Oxxxymiron выступил в Лондоне с антивоенным концертом

Деньги от продажи билетов и донаты за просмотры онлайн-трансляции концерта поступят благотворительной организации, которая помогает детям украинских беженцев, покинувших Украину после нападения России.

На концерте артиста в Лондоне побывал проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин.

В Instagram Stories он разместил серию фото и роликов с концерта. На снимках запечатлена осудившая нападение РФ на Украину российская певица Земфира вместе с российским режиссером Ренатой Литвиновой. Участие в концерте также принял лидер российской группы "Аквариум" Борис Гребенщиков.

Поклонники артиста разместили в сети фрагменты его выступления.



Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Это первые за шесть лет концерты Oxxxymiron. Изначально они были анонсированы на март в Санкт-Петербурге и Москве в поддержку нового альбома артиста, но были отменены 24 февраля из-за нападения РФ на Украину.

11 марта певец анонсировал серию благотворительных концертов под названием Russians Against War в поддержку беженцев из Украины. "Эта война уже стала гуманитарной катастрофой, потому что идут бомбардировки жилых кварталов, потому что уже больше 2 млн беженцев из Украины, и естественно, мы с моей командой хотим хоть как-то помочь", – заявил тогда Oxxxymiron. Первый концерт состоялся в Турции.