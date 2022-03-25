"Я так поражена увидеть тысячи заявок от людей, которые готовы приютить детей". Жена Комарова стала волонтером в социальной службе

"Каждый день я помогаю социальной службе города обрабатывать запросы в проекте "Ребенок не один". И я так поражена увидеть тысячи заявок из всех регионов страны от людей, которые готовы приютить у себя одного, двух или трех детей, поделиться последним, что имеют сами, обеспечить всем необходимым оставшихся без родителей из-за этой проклятой войны. Сколько изуродованных жизней, разбитых семей, сколько детей остаются сиротами! Сердце разрывается от историй, которые слышу, – написала Кучеренко. – Война оголяет людей до самой души и в то же время раскрывает новую силу. Нация таких несгибаемых, духовно сильных, добрых и великодушных людей способна преодолеть все. Прошел месяц новой жизни, и я больше не буду считать дни войны. Я буду считать дни до мира".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko)

Война России против Украины. Главное (обновляется)