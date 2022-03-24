"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину

"24 дня скитаний по Европе, четыре страны, было много хороших людей, но и без плохих и подлых не обошлось, меня уже не удивишь. Благодарна и тем, и другим, всем отдастся! А мы возвращаемся домой, в любимую Украину. Ждем победы с близкими и родными. Усталые, но счастливые, потому что это дорога домой", – написала она.

Отвечая на вопросы подписчиков, Леус заявила, что намерена жить вместе со своей матерью в Хмельницком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юля Леус (@yla__yla)

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