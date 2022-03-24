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24 марта, 2022
 
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"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину

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Леус: Мы возвращаемся домой, в любимую Украину
Леус: Мы возвращаемся домой, в любимую Украину
Фото: yla__yla / Instagram

Жена украинского ведущего Андрея Джеджулы Юлия Леус 24 марта в Instagram сообщила, что возвращается домой в Украину спустя 24 дня, которые вместе с дочерью провела за границей после нападения РФ на Украину.

"24 дня скитаний по Европе, четыре страны, было много хороших людей, но и без плохих и подлых не обошлось, меня уже не удивишь. Благодарна и тем, и другим, всем отдастся! А мы возвращаемся домой, в любимую Украину. Ждем победы с близкими и родными. Усталые, но счастливые, потому что это дорога домой", – написала она. 

Отвечая на вопросы подписчиков, Леус заявила, что намерена жить вместе со своей матерью в Хмельницком.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: беженцы, Андрей Джеджула, Европа, война России против Украины, жена, Юлия Леус
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