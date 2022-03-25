Melovin заявил, что волонтеры в его центре обнаружили в упаковке с лекарствами вражескую геолокационную метку. Певец призвал к бдительности

"На нашем складе координационного центра BHM найдена AirTag-метка. AirTag – прибор, с помощью которого отслеживается местонахождение объекта, к которому он прикреплен. Это устройство может отследить каждый! Недавно уже был инцидент, когда местонахождение наших военных и гуманитарных складов было обнаружено врагом. Если вы нашли геометку, уничтожьте ее", – написал артист.

Певец призвал коллег-волонтеров тщательно проверять каждую коробку с гуманитарной помощью.

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