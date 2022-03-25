По Чернигову "прилетает" каждые 15 минут – глава обладминистрации об обстрелах оккупантами

"Чернигов находится под постоянными обстрелами. Погибают люди. [...] Мы подходим к 200 погибшим мирным жителям в Чернигове. Люди деморализованы, потому что постоянно прилетает и ты не знаешь, куда оно прилетит в следующий раз. Есть авианалеты. На нас сбрасывают 250- и 500-килограммовые бомбы, разрушающие все вокруг себя. Есть артиллерийские и минометные обстрелы. Очень многие сидят в подвалах", – сказал он.

Глава обладминистрации подчеркнул, что в ходе обстрелов оккупантами "никакой военный объект уничтожен не был, обстреливаются больницы, садики, школы, стадионы, библиотеки и жилые дома".

"[Масштабы разрушений в Чернигове] существенные. Они целятся по жилым домам и социальным объектам. Это ужасно. Но делать финансовые оценки масштабов мы будем после победы, потому что прилетает каждые 15 минут. Следственные органы все фиксируют", – объяснил Чаус.

Он подчеркнул, что российские военные в Чернигов не заходят.

"Мы отбиваем атаки врага", – заявил Чаус.

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