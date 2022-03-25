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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Приближается лето: жара, антисанитария". Атрошенко заявил об угрозе эпидемии кишечных заболеваний в Чернигове

 
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Атрошенко: Абсолютно легко мы можем получить эпидемию кишечных заболеваний. И это реалии
Атрошенко: Абсолютно легко мы можем получить эпидемию кишечных заболеваний. И это реалии
Скриншот: Владислав Атрошенко / Facebook

Чернигов из-за российского вторжения остался без света, воды и тепла – город живет в условиях гуманитарной катастрофы. Об этом мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Журналист обратился к собеседнику со словами: "Я тебе задам нескромный вопрос как мэру Чернигова – когда ты последний раз мылся?"

Атрошенко ответил: "Я тебе дам нескромный ответ. Если помнишь, когда-то была передача "Очумелые ручки". Там вырезали всякие шутки из бутылок пластиковых и тому подобного. Я бы сейчас был готов делать эту передачу в украинских реалиях. Сейчас у меня получается мыться таким образом: есть бутылочки для питьевой воды, их берут с собой люди, когда ходят в спортзал. Там такая насадочка есть тоненькая, ты наливаешь [воду] в эту бутылочку, сверху держишь над собой, нажимаешь – есть давление, не нажимаешь – нет, она не течет". 

Он сообщил, что из-за отсутствия давления (сети перебиты в результате обстрелов) воду в квартиры и дома Чернигова подать не могут, ее подвозят жителям города и выдают по 10 литров в руки

Атрошенко рассказал, как черниговчане экономят воду. 

"Ты нагреваешь себе воду. И вот из ведра: ты моешься, в остатке воды замачиваешь белье. Я раньше замачивал и стирал и полоскал за раз, но когда я понял, что после полоскания вода остается почти чистая – в этой воде есть смысл чтобы белье постояло. Вот у меня сейчас дома стоит белье, я его переполосну, вода будет теплая, почти чистая, а я там сейчас замочу сегодняшнее белье. И вот оно постоит до завтра. Я его завтра перестирну, эту воду солью, а в переполосканной воде я буду [cтирать] следующее. То есть таким образом у меня в два раза экономится вода. Как мы моем посуду? Если мы пьем чай или кофе, то льем кипяток в эту чашку, в чашке моем ложки, моем чашку над какой-то не помытой тарелкой и потом этой водой ты моешь тарелку. Я не говорю уже об интимных подробностях (как смывается туалет и после чего смывается). Это бы было смешно, если бы не было так трагично, – подчеркнул он. – Приближается лето: жара, антисанитария, холодильников нет. Абсолютно легко мы можем получить эпидемию любую кишечных заболеваний. И это реалии, это не сказка. Я служил в свое время в советской армии, в Узбекистане, и я понимаю, что бывает, когда жара. И что бывает с кишечными болезнями и лежал в таких больницах. Это большая проблема". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Оккупанты атакуют Чернигов с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), они сбрасывают на город авиабомбы, ведут артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожает мирное население, говорит Атрошенко. 

3 марта он говорил, что разрушения в Чернигове сравнимы с теми, что были при бомбардировке нацистами в 1941 году. 23 марта он сказал, что уже разрушено порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожено в пыль".

По данным Атрошенко, из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Чернигов, эпидемия, вода, Владислав Атрошенко, гуманитарная катастрофа, вторжение, война России против Украины, болезнь, население, белье
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