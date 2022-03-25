Атрошенко: Мы живем без дат и дней недели, решаем страшные задачи. Ну когда я как мэр решал, как сделать нужное количество гробов?

Атрошенко: Когда я вижу мертвого, я не плачу, а когда мне живой человек скажет что-то такое, что цепляет меня за душу – слеза накатывается. Но плакать некогда Скриншот: Владислав Атрошенко / Facebook

"Я так устроен: как мужчина я мог плакать, когда смотрел трогательные сцены каких-то сильных кинофильмов. Я мог не плакать, когда видел жестокие сцены. На сегодняшний день я могу сказать честно: мы живем без дат, без дней недели. Я могу к вечеру только понимать, какой день недели. Мы живем такими планами... Ну когда я как мэр города решал задачу поставить рефрижераторы в морге? Когда я решал задачу, где хоронить [умерших] больных? Когда я решал задачу, как сделать нужное количество гробов? И какой мэр решал? Это страшные задачи. И когда ты их решаешь – а это по сути примитивные задачи, страшно даже осознавать необходимость их решения – то ты не видишь времени, не видишь этой жестокости, ты в этом варишься, ты в этом находишься и тебе просто некогда плакать. Когда ты заходишь в подвал, трогают какие-то вещи..." – сказал Атрошенко в ответ на вопрос о том, часто ли плакал за месяц войны.

Он рассказал о случаях, которые его могли растрогать раньше.

"Когда я был народным депутатом, я плакал, когда ко мне подходила молодая красивая мама на встрече где-то в селе, в округе. Она красивая, молодая, трое детей: один рядом с велосипедом, один на переднем багажнике, один – на заднем. И я у нее спрашивал: "Как дела?" Она улыбалась и говорила: "Хорошо, только муж в АТО, я одна и мне с детьми и хозяйством тяжело". И тогда я плакал. Такая же и здесь ситуация. Когда я вижу мертвого, я не плачу, а когда мне живой человек скажет что-то такое, что цепляет меня за душу – слеза накатывается. Но плакать некогда", –подчеркнул Атрошенко.

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