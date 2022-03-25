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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Атрошенко: Мы живем без дат и дней недели, решаем страшные задачи. Ну когда я как мэр решал, как сделать нужное количество гробов?

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Атрошенко: Когда я вижу мертвого, я не плачу, а когда мне живой человек скажет что-то такое, что цепляет меня за душу слеза накатывается. Но плакать некогда
Атрошенко: Когда я вижу мертвого, я не плачу, а когда мне живой человек скажет что-то такое, что цепляет меня за душу – слеза накатывается. Но плакать некогда
Скриншот: Владислав Атрошенко / Facebook

Постоянная необходимость решать задачи, возникшие из-за российского вторжения в Украину, приводит к потере ощущения времени и жестокости. Об этом рассказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я так устроен: как мужчина я мог плакать, когда смотрел трогательные сцены каких-то сильных кинофильмов. Я мог не плакать, когда видел жестокие сцены. На сегодняшний день я могу сказать честно: мы живем без дат, без дней недели. Я могу к вечеру только понимать, какой день недели. Мы живем такими планами... Ну когда я как мэр города решал задачу поставить рефрижераторы в морге? Когда я решал задачу, где хоронить [умерших] больных? Когда я решал задачу, как сделать нужное количество гробов? И какой мэр решал? Это страшные задачи. И когда ты их решаешь – а это по сути примитивные задачи, страшно даже осознавать необходимость их решения – то ты не видишь времени, не видишь этой жестокости, ты в этом варишься, ты в этом находишься и тебе просто некогда плакать. Когда ты заходишь в подвал, трогают какие-то вещи..." – сказал Атрошенко в ответ на вопрос о том, часто ли плакал за месяц войны.

Он рассказал о случаях, которые его могли растрогать раньше.

"Когда я был народным депутатом, я плакал, когда ко мне подходила молодая красивая мама на встрече где-то в селе, в округе. Она красивая, молодая, трое детей: один рядом с велосипедом, один на переднем багажнике, один – на заднем. И я у нее спрашивал: "Как дела?" Она улыбалась и говорила: "Хорошо, только муж в АТО, я одна и мне с детьми и хозяйством тяжело". И тогда я плакал. Такая же и здесь ситуация. Когда я вижу мертвого, я не плачу, а когда мне живой человек скажет что-то такое, что цепляет меня за душу – слеза накатывается. Но плакать некогда", –подчеркнул Атрошенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Оккупанты атакуют Чернигов с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), они сбрасывают на город авиабомбы, ведут артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожает мирное население, говорит Атрошенко.

3 марта он говорил, что разрушения в Чернигове сравнимы с теми, что были при бомбардировке нацистами в 1941 году. 23 марта он сказал, что уже разрушено порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожено в пыль".

По данным Атрошенко, из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения. В городе гуманитарная катастрофа: более 10 дней нет света, нет водоснабжения и тепла.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил Чернигову звание "город-герой", Атрошенко наградил орденом Мужества.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Чернигов, Владислав Атрошенко, гуманитарная катастрофа, война России против Украины, население, мэр
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