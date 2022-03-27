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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об обстреле оккупантами Мемориала жертвам Холокоста в Харькове: Через 80 лет их убивают во второй раз. И это делает Россия

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Зеленский: Оккупанты совершили очередное преступление против истории, против исторической справедливости
Зеленский: Оккупанты совершили очередное преступление против истории, против исторической справедливости
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном вечером 26 марта на YouTube-канале Офиса президента, прокомментировал обстрел российскими оккупантами Мемориала жертвам Холокоста в Дробицком Яру на окраине Харькова.

"Оккупанты совершили очередное преступление против истории, против исторической справедливости. Возле Харькова российские войска в своем фирменном бесчеловечном стиле "денацифицировали" Мемориал жертвам Холокоста в Дробицком Яру. Во время Второй мировой войны в этом месте нацисты расстреляли около 20 тыс. человек. Через 80 лет их убивают во второй раз. И это делает Россия. Менора в Дробицком Яру разбита сегодня российскими снарядами. Это еще один вопрос ко всей еврейской общине мира о том, сколько еще преступлений против нашей общей памяти о Холокосте будет разрешено совершить России на нашей украинской земле?" – заявил он.

Глава государства сравнил действия российских войск с действиями нацистов во время Второй мировой войны.

"Никто им этого не простит. Будет ответственность Так же, как 77 лет назад. Скорее всего, не в Нюрнберге, но смысл будет аналогичный", – подчеркнул Зеленский.

Дробицкий Яр – урочище в восточной части Харькова, рядом с окружной автодорогой. Во время оккупации Харькова в 1941–1942 годах нацисты создали в Харькове еврейское гетто, после чего организовали массовые расстрелы его жителей в Дробицком Яру. Известно о 16–20 тыс. расстрелянных, большинство из них – евреи.

В декабре 2002 года в этом месте был открыт мемориал жертвам Холокоста. В церемонии приняли участие посол Израиля в Украине Анна Азари, которая отметила почетным званием "Праведник мира" 12 украинцев, помогавших евреям во время Второй мировой войны.

Контекст:

1 марта российские оккупационные войска нанесли удар по телевышке в Киеве. Мощная ракетная атака пришлась на территорию, где находится мемориальный комплекс "Бабий Яр" – телевышка находится рядом с мемориалом. Погибли пять человек, проходивших во время атаки мимо башни. Как стало известно позднее, погиб также телеоператор канала LIVE Евгений Сакун.

17 марта российские войска разрушили монумент в честь погибших во Второй мировой войне на горе Кременец в Изюме Харьковской области.

23 марта российские оккупанты обстреляли мемориальный комплекс жертвам тоталитаризма в Харькове, где похоронены польские военные.

Мемориалы жертвам Холокоста, исследователи Второй мировой войны, историки, занимающиеся изучением геноцидов, осудили действия России в Украине.

Теги: Россия, Харьков, Холокост, нацизм, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины
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