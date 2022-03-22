Портников: Сейчас речь об окончательном решении украинского вопроса. Уничтожат всех, до кого дотянутся

Портников: Последним погибнет даже не Медведчук, а Валя Матвиенко – Путин таки вспомнит, что она из Шепетовки Фото: Vitaly Portnikov / Facebook

"Я прекрасно понимаю власть, которая хочет поскорее закончить эту ужасную войну. Я прекрасно понимаю каждого политика, желающего сохранить свои перспективы на будущее. Я прекрасно понимаю каждого украинца, желающего вернуться к мирной жизни", – написал Портников.

Он напомнил, как во время Второй мировой войны "евреи тоже думали, как выжить под Гитлером". Кто-то даже сотрудничал с режимом, однако "сгорели все".

"Когда принимается решение об окончательном решении вопроса, убивают каждого – и того, кто противится, и сотрудничающего, и того, кто ходит в синагогу, и того, кто посещает церковь. Даже тех, кому нравится сама идеология фюрера, – убивают тоже. Может, напоследок, но убивают", – отметил журналист.

По его словам, украинцы сейчас оказались в такой же ситуации, как евреи во время Холокоста.

"Речь идет об окончательном решении украинского вопроса. Уничтожат всех, до кого дотянутся. Мне не поможет то, что я еврей. Того, что я пишу эти строки на украинском языке и признаю сам факт существования украинской нации, достаточно для того, чтобы я перестал существовать. Никакому "русскоязычному украинцу" не поможет то, что он хочет и дальше разговаривать на одном языке с Путиным – самого факта того, что он считает себя украинцем и признает право других общаться на украинском, уже достаточно", – подчеркнул Портников.

Он написал, что в этой войне последним погибнет даже не кум Путина Виктор Медведчук.

"Последней погибнет Валя Матвиенко со своим глупым перманентом – потому что Путин таки вспомнит, что она из Шепетовки", – написал журналист.

По его мнению, украинцев спасет от "нового Гитлера только крушение нового рейха и смерть фюрера".

"Украинцы уже сделали для этого больше, чем могли. И нас поддерживает мир. Мы не договоримся, мы не проголосуем на референдуме за неизвестно что. Мы просто победим, хоть и горькой ценой. Соленой ценой. Победим вместе", – заявил Портников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)