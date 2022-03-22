Российский суд приговорил Навального к девяти годам колонии по делу о мошенничестве и неуважении к суду

На заседании суда в колонии №2 города Покров Владимирской области РФ, где содержат Навального, государственный обвинитель просил для оппозиционера наказание в виде 13 лет лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважению к суду.
Судьи ограничились девятью годами колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн руб. (около 340 тыс. грн). Штраф обвинители просили такой же.
Решение суда уже оценено в серии твитов в профиле Навального.
"Девять лет строгого режима. Мой космический полет немного затягивается – корабль попал во временную петлю. [...] Цифры значения не имеют. Это табличка над нарами, вот и все. И просто "ждать" ни я, ни мои товарищи не будем", – сказано в сообщениях.
1/9— Alexey Navalny (@navalny) March 22, 2022
9 лет строгого режима.
Мой космический полет немного затягивается - корабль попал во временную петлю.
Пришло в голову, что я в этой саге как тот парень из “Интерстеллара”.
3/9 Правда, мысль эту я сразу прогнал. Во-первых, у меня нет ни бороды, ни халата. А во-вторых: ерунда это все. Цифры значения не имеют. Это табличка над нарами, вот и все. И просто “ждать” ни я, ни мои товарищи не будем.— Alexey Navalny (@navalny) March 22, 2022
От имени Навального также размещен призыв к активности "против лживого и воровского путинского режима".
"[Необходимо] любое противодействие этим военным преступникам. [...] Эта жаба, сидящая на нефтяной трубе, сама себя не скинет", – объяснил оппозиционер.
9/9 В 2013, услышав свой первый приговор, я это написал и сейчас повторю: не бездельничайте. Эта жаба, сидящая на нефтяной трубе, сама себя не скинет.— Alexey Navalny (@navalny) March 22, 2022
Всех обнимаю и люблю!
В Следственном комитете РФ считают, что Навальный незаконно потратил на личные цели более 356 млн руб. (около 100 млн грн) из более 588 млн руб. (около 165 млн грн), собранных в качестве пожертвований на деятельность Фонда борьбы с коррупцией и других некоммерческих организаций. Оппозиционер назвал это дело "путинской истерикой".
Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).
Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.
С марта 2021 года Навальный находится в колонии Покрова.
Почти все проекты политика – Фонд борьбы с коррупцией, штабы Навального и другие – в России признаны экстремистскими и запрещены. В январе 2022 года стало известно, что Навального и его соратников в России внесли в список террористов.
В отношении Навального возбудили еще ряд уголовных дел, в том числе об экстремизме.