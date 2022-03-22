Российский суд приговорил Навального к девяти годам колонии по делу о мошенничестве и неуважении к суду

На заседании суда в колонии №2 города Покров Владимирской области РФ, где содержат Навального, государственный обвинитель просил для оппозиционера наказание в виде 13 лет лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважению к суду.

Судьи ограничились девятью годами колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн руб. (около 340 тыс. грн). Штраф обвинители просили такой же.

Решение суда уже оценено в серии твитов в профиле Навального.

"Девять лет строгого режима. Мой космический полет немного затягивается – корабль попал во временную петлю. [...] Цифры значения не имеют. Это табличка над нарами, вот и все. И просто "ждать" ни я, ни мои товарищи не будем", – сказано в сообщениях.

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9 лет строгого режима.



Мой космический полет немного затягивается - корабль попал во временную петлю.



Пришло в голову, что я в этой саге как тот парень из “Интерстеллара”. — Alexey Navalny (@navalny) March 22, 2022

3/9 Правда, мысль эту я сразу прогнал. Во-первых, у меня нет ни бороды, ни халата. А во-вторых: ерунда это все. Цифры значения не имеют. Это табличка над нарами, вот и все. И просто “ждать” ни я, ни мои товарищи не будем. — Alexey Navalny (@navalny) March 22, 2022

От имени Навального также размещен призыв к активности "против лживого и воровского путинского режима".

"[Необходимо] любое противодействие этим военным преступникам. [...] Эта жаба, сидящая на нефтяной трубе, сама себя не скинет", – объяснил оппозиционер.

9/9 В 2013, услышав свой первый приговор, я это написал и сейчас повторю: не бездельничайте. Эта жаба, сидящая на нефтяной трубе, сама себя не скинет.



Всех обнимаю и люблю! — Alexey Navalny (@navalny) March 22, 2022