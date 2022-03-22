Венедиктова: Есть несколько оперативных версий, где может быть Медведчук. Мы их отрабатываем

"Где он может быть? Есть несколько оперативных версий. Мы их отрабатываем. Сказать, что мы думаем, что он где-нибудь в Москве, и мы не доберемся до него – я так не могу. Поэтому отрабатываются оперативные версии. У нас, у прокуроров, нет ни оперов, ни следователей. Поэтому мы координируем эту деятельность и держим руку на пульсе. Но все зависит, к сожалению, не от нас", – сказала она.

По словам Венедиктовой, ей известна одна из версий того, как Медведчуку удалось сбежать.

"Мы ее проверяем в рамках уголовного производства, чтобы ни на кого не указывать пальцем, когда у нас есть война, нам есть чем заняться. Как только у меня будут результаты и люди, которые реально виновны в том, что он сбежал, и я это докажу - я расскажу об этом, я не буду прятаться", – сказал она

На вопрос, есть ли данные, что он покинул страну, Венедиктова ответила: "Нет".

"Если он и пересек границу, это, конечно же, незаконное пересечение. Зафиксированных официальных данных, что он пересек границу, нет. Их не может быть, потому что это история вне закона", – заявила генпрокурор.

Она рассказала, что Медведчука ищут в разных городах Украины.