Венедиктова: Есть несколько оперативных версий, где может быть Медведчук. Мы их отрабатываем

"Где он может быть? Есть несколько оперативных версий. Мы их отрабатываем. Сказать, что мы думаем, что он где-нибудь в Москве, и мы не доберемся до него – я так не могу. Поэтому отрабатываются оперативные версии. У нас, у прокуроров, нет ни оперов, ни следователей. Поэтому мы координируем эту деятельность и держим руку на пульсе. Но все зависит, к сожалению, не от нас", – сказала она.
По словам Венедиктовой, ей известна одна из версий того, как Медведчуку удалось сбежать.
"Мы ее проверяем в рамках уголовного производства, чтобы ни на кого не указывать пальцем, когда у нас есть война, нам есть чем заняться. Как только у меня будут результаты и люди, которые реально виновны в том, что он сбежал, и я это докажу - я расскажу об этом, я не буду прятаться", – сказал она
На вопрос, есть ли данные, что он покинул страну, Венедиктова ответила: "Нет".
"Если он и пересек границу, это, конечно же, незаконное пересечение. Зафиксированных официальных данных, что он пересек границу, нет. Их не может быть, потому что это история вне закона", – заявила генпрокурор.
Она рассказала, что Медведчука ищут в разных городах Украины.
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.
Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года (решение о смягчении меры пресечения принял Печерский райсуд Киева, пишет "Украинская правда").
21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда до 10 марта 2022 года, прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".
27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что кум президента РФ Владимира Путина Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте". Она не исключала объявление Медведчука в розыск.
4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он объявлен в розыск, отметила "Украинская правда". По данным источников издания, правоохранители считают, что Медведчук сейчас скрывается у коллег из "Оппозиционной платформы – За жизнь" и других соратников на территории Украины.
18 марта суд заочно избрал меру пресечения Медведчуку в виде ареста.