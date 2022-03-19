Движение "Чесно" запустило "Реєстр Zрадників", в него уже внесли Киву, Портнова и Медведчука

Реестр доступен по этой ссылке. Сейчас в нем 17 человек:

Виктор Янукович, беглый президент Украины, занимал должность в 2010–2014 годах;

Николай Азаров, премьер-министр Украины в 2010–2014 годах;

Виктор Медведчук, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина;

Илья Кива – бывший народный депутат от ОПЗЖ (после нападения РФ его лишили мандата);

Владимир Сальдо – бывший народный депутат от Партии регионов, бывший мэр Херсона, сейчас – депутат Херсонского городского совета;

Олег Царев – бывший народный депутат от Партии регионов;

Евгений Балицкий – бывший народный депутат от Партии регионов, сейчас – депутат Запорожского областного совета (фракция Оппозиционного блока);

Андрей Портнов – юрист, заместитель главы Администрации Президента во времена Януковича;

юрист, заместитель главы Администрации Президента во времена Януковича; Геннадий Мацегора – мэр Купянска Харьковской области ;

мэр Купянска ; Василий Волга – бывший народный депутат от Социалистической партии;

Павел Филипчук – бывший д епутат Херсонского областного совета от Оппозиционного блока;

епутат Херсонского областного совета от Оппозиционного блока; Александр Брюханов – м эр Пивденного Харьковской области;

эр Пивденного Харьковской области; Галина Данильченко – д епутат горсовета Мелитополя Запорожcкой области от Оппозиционного блока, которая объявила себя "и.о. мэра";

епутат горсовета Мелитополя Запорожcкой области от Оппозиционного блока, которая объявила себя "и.о. мэра"; Владимир Рыкун – п редседатель Михайловской территориальной общины Запорожской области;

редседатель Михайловской территориальной общины Запорожской области; Олег Панкратьев – депутат Полтавского областного совета, помощник Кивы;

Александр Пинаев – бывший мэр Геническа;

Кирилл Стремоусов – пророссийский активист из Херсона, в 2020 году выдвигал кандидатуру на пост мэра города .

Часть из внесенных в список политиков покинули Украину еще после Революции достоинства, в 2014 году (например, Янукович, Азаров и Царев), некоторые (как Кива) выехали накануне нападения РФ на Украину, еще одни скрываются от правоохранительных органов (например, Медведчук), кого-то уже задержали (в частности, мэра Пивденного Брюханова).

В профайле каждого фигуранта есть объяснения, почему его внесли в список. К примеру, Киву и Медведчука – на основании объявленных им подозрений в госизмене, Портнова составители списка назвали "пособником российских властей, взявшихся за агрессивную войну против Украины и изменение ее границ".

В движении объяснили, что будут вносить в список всех политиков, которые делали заявления в пользу оккупантов, распространяли пророссийскую пропаганду, участвовали в организации псевдореферендумов, формировали подконтрольные РФ органы власти.

В комментарии hromadske движение более подробно объяснило, что в реестр вносят тех, кто;

не признает агрессию РФ и ее вторжение в Украину, а также призывает к сотрудничеству с оккупантами;

добровольно идет работать на должности в новосозданные органы оккупационной власти;

финансово или материально помогает оккупантам на территории Украины.

"После того как депутат Мелитопольского горсовета [Данильченко] провозгласила себя городским головой и пытается сдать город оккупантам, возникла острая потребность формировать реестр политиков-коллаборантов и пополнять его в ходе войны. Наконец, нам нужно знать, кто должен попасть на скамью подсудимых и понести наказание за сотрудничество с врагом", – объяснила лидер движения "Чесно" Вита Думанская.

"Чесно" продолжает собирать информацию о коллаборантах и просит всех, у кого есть данные о сотрудничестве чиновников с оккупантами, присылать их на почту [email protected].

"Мы уже получили около сотни писем и проверяем информацию. Но стоит отметить, что случаи государственной измены среди представителей местного самоуправления крайне редки. Выдержка мэров и депутатов ряда городов, даже тех, которых раньше считали пророссийскими, вызывает восхищение", – сказала Думанская.

Война России против Украины. Главное (обновляется)