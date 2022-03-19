Движение "Чесно" запустило "Реєстр Zрадників", в него уже внесли Киву, Портнова и Медведчука

Реестр доступен по этой ссылке. Сейчас в нем 17 человек:
Часть из внесенных в список политиков покинули Украину еще после Революции достоинства, в 2014 году (например, Янукович, Азаров и Царев), некоторые (как Кива) выехали накануне нападения РФ на Украину, еще одни скрываются от правоохранительных органов (например, Медведчук), кого-то уже задержали (в частности, мэра Пивденного Брюханова).
В профайле каждого фигуранта есть объяснения, почему его внесли в список. К примеру, Киву и Медведчука – на основании объявленных им подозрений в госизмене, Портнова составители списка назвали "пособником российских властей, взявшихся за агрессивную войну против Украины и изменение ее границ".
В движении объяснили, что будут вносить в список всех политиков, которые делали заявления в пользу оккупантов, распространяли пророссийскую пропаганду, участвовали в организации псевдореферендумов, формировали подконтрольные РФ органы власти.
В комментарии hromadske движение более подробно объяснило, что в реестр вносят тех, кто;
"После того как депутат Мелитопольского горсовета [Данильченко] провозгласила себя городским головой и пытается сдать город оккупантам, возникла острая потребность формировать реестр политиков-коллаборантов и пополнять его в ходе войны. Наконец, нам нужно знать, кто должен попасть на скамью подсудимых и понести наказание за сотрудничество с врагом", – объяснила лидер движения "Чесно" Вита Думанская.
"Чесно" продолжает собирать информацию о коллаборантах и просит всех, у кого есть данные о сотрудничестве чиновников с оккупантами, присылать их на почту [email protected].
"Мы уже получили около сотни писем и проверяем информацию. Но стоит отметить, что случаи государственной измены среди представителей местного самоуправления крайне редки. Выдержка мэров и депутатов ряда городов, даже тех, которых раньше считали пророссийскими, вызывает восхищение", – сказала Думанская.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
15 марта в Украине вступили в силу законы об ответственности за коллаборационизм. Коллаборационная деятельность будет наказываться тюремным заключением сроком до 15 лет (при тяжелых последствиях или гибели людей – сроком на 15 лет или пожизненным лишением свободы). Политические партии, уполномоченные лица которых были осуждены за коллаборационизм, могут быть запрещены в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский призывал местных чиновников и политиков "не подписывать себе приговор" и не сотрудничать с оккупантами.