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Движение "Чесно" запустило "Реєстр Zрадників", в него уже внесли Киву, Портнова и Медведчука

Киву после поддержки оккупантов лишили мандата и внесли в реестр предателей
Киву после поддержки оккупантов лишили мандата и внесли в реестр предателей
Фото: zagittya.com.ua

Украинское движение "Чесно" запустило "Реєстр Zрадників" ("Реестр предателей"), где собирает информацию о представителях власти (бывших и нынешних), которые согласились сотрудничать с российскими оккупантами, сообщило движение на своем сайте 17 марта.

Реестр доступен по этой ссылке. Сейчас в нем 17 человек:

  • Виктор Янукович, беглый президент Украины, занимал должность в 2010–2014 годах;
  • Николай Азаров, премьер-министр Украины в 2010–2014 годах;
  • Виктор Медведчук, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина;
  • Илья Кива – бывший народный депутат от ОПЗЖ (после нападения РФ его лишили мандата);
  • Владимир Сальдо – бывший народный депутат от Партии регионов, бывший мэр Херсона, сейчас – депутат Херсонского городского совета;
  • Олег Царев – бывший народный депутат от Партии регионов; 
  • Евгений Балицкий – бывший народный депутат от Партии регионов, сейчас – депутат Запорожского областного совета (фракция Оппозиционного блока); 
  • Андрей Портнов – юрист, заместитель главы Администрации Президента во времена Януковича;
  • Геннадий Мацегора – мэр Купянска Харьковской области
  • Василий Волга – бывший народный депутат от Социалистической партии;
  • Павел Филипчук – бывший депутат Херсонского областного совета от Оппозиционного блока;
  • Александр Брюханов – мэр Пивденного Харьковской области;
  • Галина Данильченко – депутат горсовета Мелитополя Запорожcкой области от Оппозиционного блока, которая объявила себя "и.о. мэра"; 
  • Владимир Рыкун – председатель Михайловской территориальной общины Запорожской области; 
  • Олег Панкратьев – депутат Полтавского областного совета, помощник Кивы;
  • Александр Пинаев – бывший мэр Геническа; 
  • Кирилл Стремоусов – пророссийский активист из Херсона, в 2020 году выдвигал кандидатуру на пост мэра города

Часть из внесенных в список политиков покинули Украину еще после Революции достоинства, в 2014 году (например, Янукович, Азаров и Царев), некоторые (как Кива) выехали накануне нападения РФ на Украину, еще одни скрываются от правоохранительных органов (например, Медведчук), кого-то уже задержали (в частности, мэра Пивденного Брюханова). 

В профайле каждого фигуранта есть объяснения, почему его внесли в список. К примеру, Киву и Медведчука – на основании объявленных им подозрений в госизмене, Портнова составители списка назвали "пособником российских властей, взявшихся за агрессивную войну против Украины и изменение ее границ".

В движении объяснили, что будут вносить в список всех политиков, которые делали заявления в пользу оккупантов, распространяли пророссийскую пропаганду, участвовали в организации псевдореферендумов, формировали подконтрольные РФ органы власти.

В комментарии hromadske движение более подробно объяснило, что в реестр вносят тех, кто;

  • не признает агрессию РФ и ее вторжение в Украину, а также призывает к сотрудничеству с оккупантами;
  • добровольно идет работать на должности в новосозданные органы оккупационной власти;
  • финансово или материально помогает оккупантам на территории Украины. 

"После того как депутат Мелитопольского горсовета [Данильченко] провозгласила себя городским головой и пытается сдать город оккупантам, возникла острая потребность формировать реестр политиков-коллаборантов и пополнять его в ходе войны. Наконец, нам нужно знать, кто должен попасть на скамью подсудимых и понести наказание за сотрудничество с врагом", – объяснила лидер движения "Чесно" Вита Думанская.

"Чесно" продолжает собирать информацию о коллаборантах и просит всех, у кого есть данные о сотрудничестве чиновников с оккупантами, присылать их на почту [email protected]

"Мы уже получили около сотни писем и проверяем информацию. Но стоит отметить, что случаи государственной измены среди представителей местного самоуправления крайне редки. Выдержка мэров и депутатов ряда городов, даже тех, которых раньше считали пророссийскими, вызывает восхищение", – сказала  Думанская.

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

15 марта в Украине вступили в силу законы об ответственности за коллаборационизмКоллаборационная деятельность будет наказываться тюремным заключением сроком до 15 лет (при тяжелых последствиях или гибели людей – сроком на 15 лет или пожизненным лишением свободы). Политические партии, уполномоченные лица которых были осуждены за коллаборационизм, могут быть запрещены в Украине. 

Президент Украины Владимир Зеленский призывал местных чиновников и политиков "не подписывать себе приговор" и не сотрудничать с оккупантами

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Виктор Янукович, Николай Азаров, Партия регионов, Виктор Медведчук, Олег Царев, Андрей Портнов, война, предательство, Чесно, госизмена, Илья Кива, Евгений Балицкий, война России против Украины, Василий Волга, Оппозиционная платформа – За жизнь, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, ОПЗЖ, Геннадий Мацегора, российские оккупанты, коллаборационизм, Галина Данильченко
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