Суд разрешил арест Медведчука, ГБР объявило его в розыск

По данным СМИ, Медведчук сейчас находится в Украине и может скрываться у представителей ОПЗЖ Фото: zagittya.com.ua

Решение суд принял заочно, так как место нахождения Медведчука неизвестно.

"Ранее следователи ГБР и прокуроры Офиса генерального прокурора приняли меры по международному розыску Виктора Медведчука", – уточнили в бюро.

Госбюро расследований просит украинцев, которые находятся на территории страны и за ее пределами, немедленно сообщать в случае, если им будет известна информация о том, где находится Медведчук.

Такую информацию просят сообщать на почту [email protected] или по телефону +38 (044) 356 40 00.