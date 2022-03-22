В Кремле отреагировали на идею Зеленского о референдуме относительно компромиссов между РФ и Украиной: Может повредить переговорному процессу

Зеленский заявил 21 марта, что если Украина и РФ достигнут компромисса на переговорах, его условия должны быть утверждены Верховной Радой и украинским народом Фото: president.gov.ua

Такое мнение 22 марта на встрече с журналистами выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Медуза" в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью украинским и иностранным журналистам 21 марта, что если Украина и Россия достигнут компромисса, его условия должны быть утверждены Верховной Радой и народом Украины.

Пескова спросили, как в Кремле относятся к такой перспективе и готовы ли признавать результаты такого референдума.

"Украина – это суверенное государство, и какие-то там могут и, наверное, должны быть внутригосударственные процедуры. Но, помимо этого, есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы", – ответил спикер Владимира Путина.

Зеленский, говоря о возможном компромиссе с РФ, в частности допустил отказ от курса Украины на вступление в НАТО в обмен на получение полноценных гарантий безопасности от западных стран – членов Альянса.

Он также подчеркивал, что первоочередной задачей является проведение встречи с российским визави Путиным. По словам Зеленского, без такой встречи невозможно понять, хочет ли Россия вообще закончить войну.

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