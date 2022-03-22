В Кремле отреагировали на идею Зеленского о референдуме относительно компромиссов между РФ и Украиной: Может повредить переговорному процессу

Такое мнение 22 марта на встрече с журналистами выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Медуза" в Telegram.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью украинским и иностранным журналистам 21 марта, что если Украина и Россия достигнут компромисса, его условия должны быть утверждены Верховной Радой и народом Украины.
Пескова спросили, как в Кремле относятся к такой перспективе и готовы ли признавать результаты такого референдума.
"Украина – это суверенное государство, и какие-то там могут и, наверное, должны быть внутригосударственные процедуры. Но, помимо этого, есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы", – ответил спикер Владимира Путина.
Зеленский, говоря о возможном компромиссе с РФ, в частности допустил отказ от курса Украины на вступление в НАТО в обмен на получение полноценных гарантий безопасности от западных стран – членов Альянса.
Он также подчеркивал, что первоочередной задачей является проведение встречи с российским визави Путиным. По словам Зеленского, без такой встречи невозможно понять, хочет ли Россия вообще закончить войну.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил член украинской делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.
16 марта американская газета Financial Times опубликовала якобы мирный план, который разрабатывают делегации России и Украины. Согласно информации, которую издание получило из трех источников, план состоит из 15 пунктов и предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.
Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что на переговорах "есть конкретные абсолютно формулировки", которые, по его мнению, "близки к согласованию".
Содержание плана раскритиковала часть украинских политиков и журналистов. После этого Подоляк заявил, что опубликованный в СМИ предварительный мирный план отображает только российские требования. По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.
Украинская сторона настаивает на личной встрече президентов Украины и РФ, Зеленского и Путина. Лавров сказал, что глава Кремля не отказывается от такой встречи, но для этого надо провести "подготовительную работу", а встречаться уже для "фиксирования каких-то конкретных договоренностей".
17 марта Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что российская делегация на переговорах с украинской пытается договориться о превращении Украины фактически во вторую Беларусь "с определенными нюансами".
По словам Зеленского, власти Украины не согласятся на выполнение ультиматумов, которые на переговорах выдвигает Россия. "Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет автоматически выполнен", – отметил президент.