Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любой точке мира, кроме России, Украины и Беларуси

Об этом он сказал, рассуждая о гарантиях мира со стороны политиков других стран.
"Договоренность должна быть у нас с президентом Путиным. Гарантеры ничего подписывать не будут, если у нас стоят войска. [...] Я считаю, что войну можно быстро закончить – и тянет только Путин и его окружение", – отметил Зеленский.
По его словам, без вывода российских войск из Украины не будут подписывать документы и вести переговоры об этом ни премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ни президент США Джо Байден, ни президент Польши Анджей Дуда, ни президент Турции Реджеп Эрдоган.
"Поэтому мы договориться должны с президентом Российской Федерации, а чтобы договориться, ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть, – и прийти на встречу ко мне в любую точку мира, кроме… Считаю беспредметной встречу в Беларуси, в России, в Украине, и встречи наших делегаций это еще раз подчеркивают. Они больше политически беспредметные. Это три конфликтующие стороны на сегодня, так или иначе", – объяснил Зеленский.
Президент Украины считает, что его договора с Путиным "с подписями, с печатями, хоть кровью", достаточно, чтобы начать процесс вывода войск РФ из Украины.
"Войска должны быть выведены, гаранты все подпишут, и все. Это все будет работать дальше. Дальше ратификация в парламенте, референдум несколько месяцев, а потом [соответствующие] изменения в Конституции", – подчеркнул Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Уже состоялись три очных раунда переговоров Украины с РФ, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. Следующий очный раунд запланирован на 28–30 марта, встречи пройдут в Турции.
"Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын говорил, что в разговоре с Эрдоганом Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.
По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требование "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.