Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любой точке мира, кроме России, Украины и Беларуси

Зеленский (на фото) считает, что Путину нужно "своими ногами выходить оттуда, где он есть" Фото: ЕРА

Об этом он сказал, рассуждая о гарантиях мира со стороны политиков других стран.

"Договоренность должна быть у нас с президентом Путиным. Гарантеры ничего подписывать не будут, если у нас стоят войска. [...] Я считаю, что войну можно быстро закончить – и тянет только Путин и его окружение", – отметил Зеленский.

По его словам, без вывода российских войск из Украины не будут подписывать документы и вести переговоры об этом ни премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ни президент США Джо Байден, ни президент Польши Анджей Дуда, ни президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Поэтому мы договориться должны с президентом Российской Федерации, а чтобы договориться, ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть, – и прийти на встречу ко мне в любую точку мира, кроме… Считаю беспредметной встречу в Беларуси, в России, в Украине, и встречи наших делегаций это еще раз подчеркивают. Они больше политически беспредметные. Это три конфликтующие стороны на сегодня, так или иначе", – объяснил Зеленский.

Президент Украины считает, что его договора с Путиным "с подписями, с печатями, хоть кровью", достаточно, чтобы начать процесс вывода войск РФ из Украины.

"Войска должны быть выведены, гаранты все подпишут, и все. Это все будет работать дальше. Дальше ратификация в парламенте, референдум несколько месяцев, а потом [соответствующие] изменения в Конституции", – подчеркнул Зеленский.

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