Зеленский: Мы вообще не сядем за стол переговоров с РФ, если говорить о "демилитаризации", "денацификации"

"Денацификация и демилитаризация" – вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша [переговорная] группа… Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то "демилитаризации", какой-то "денацификации". Для меня это непонятные абсолютно вещи", – сказал он.
Президент Украины подчеркнул, что такие вопросы не обсуждаются "вообще", и об этом шла речь на первых очных переговорах в Беларуси.
"Встреча получилась. Предметной я бы ее не назвал. Наши стороны сказали, что фраз о "демилитаризации" и "денацификации" не может быть, нас эти пункты вообще не интересуют. Что касается пункта защиты русского языка…[...] Отношение какое хотим к русскому языку? Это ваш язык, государственный язык Российской Федерации, все должно быть справедливо. Уважайте нас и наш язык государственный украинский, и все", – объяснил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Уже состоялись три очных раунда переговоров Украины с РФ, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. Следующий, очный раунд запланирован на 28-30 марта, встречи пройдут в Турции.
"Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.
Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын говорил, что в разговоре с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.
По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.