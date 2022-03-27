Зеленский: Мы вообще не сядем за стол переговоров с РФ, если говорить о "демилитаризации", "денацификации"

Зеленский прокомментировал три пункта, которые якобы были в переговорном процессе Фото: president.gov.ua

"Денацификация и демилитаризация" – вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша [переговорная] группа… Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то "демилитаризации", какой-то "денацификации". Для меня это непонятные абсолютно вещи", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что такие вопросы не обсуждаются "вообще", и об этом шла речь на первых очных переговорах в Беларуси.

"Встреча получилась. Предметной я бы ее не назвал. Наши стороны сказали, что фраз о "демилитаризации" и "денацификации" не может быть, нас эти пункты вообще не интересуют. Что касается пункта защиты русского языка…[...] Отношение какое хотим к русскому языку? Это ваш язык, государственный язык Российской Федерации, все должно быть справедливо. Уважайте нас и наш язык государственный украинский, и все", – объяснил Зеленский.

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