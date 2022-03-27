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Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не публиковать интервью с Зеленским. Подоляк назвал требование "феерически позорным"

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Зеленский 27 марта дал интервью нескольким российским журналистам
Зеленский 27 марта дал интервью нескольким российским журналистам
Фото: president.gov.ua

Роскомнадзор вечером 27 марта потребовал, чтобы российские СМИ, которые брали интервью у президента Украины Владимира Зеленского, отказались от его публикации.

"Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования", – заявили в ведомстве.

По какой причине СМИ должны отказаться от публикации интервью, в требовании не сказано.

Интервью у Зеленского 27 марта взяли главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, журналист и писатель Михаил Зыгарь и специальный корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев. Первые два средства массовой информации заблокированы на территории России ("Дождь" 4 марта заявил о приостановке работы).

На момент публикации этой новости интервью с Зеленским уже опубликовала "Медуза".

Советник главы Офиса президента Украины требование Роскомнадзора назвал "феерически трусливым и позорным".

"Сильнейшая страна". Сильнейший Роскомнадзор. Точно такой же, как "сильнейшая российская армия". Ребята вообще ничего не боятся (ирония), кроме разве что Украины, ее президента и собственных журналистов", – написал он в Telegram.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Роскомнадзор, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Иван Колпаков, Михаил Зыгарь
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