Украина намерена в 1,5 раза поднять налоги компаниям, которые остаются в России

Украина собирается поднять налоги для компаний, которые остались в РФ Фото: depositphotos.com

"Провели совместное совещание с Минфином и Госналоговой службой о законопроекте о дополнительном налогообложении в Украине компаний, получающих доход с территории страны-агрессора. Согласовали концепт законопроекта, согласно которому к таким компаниям будут применяться ставки прямых налогов (на доход и имущество) с коэффициентом 1,5", – написал он.

Кроме того, заявил депутат, украинские власти готовят и другие "налоговые стимулы по прекращению финансирования налогами государства, которое уничтожает ту страну, из которой они хотя бы получают доход".

По словам Гетманцева, этот законопроект может быть зарегистрирован в парламенте на следующей неделе.