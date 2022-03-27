Украина намерена в 1,5 раза поднять налоги компаниям, которые остаются в России

"Провели совместное совещание с Минфином и Госналоговой службой о законопроекте о дополнительном налогообложении в Украине компаний, получающих доход с территории страны-агрессора. Согласовали концепт законопроекта, согласно которому к таким компаниям будут применяться ставки прямых налогов (на доход и имущество) с коэффициентом 1,5", – написал он.
Кроме того, заявил депутат, украинские власти готовят и другие "налоговые стимулы по прекращению финансирования налогами государства, которое уничтожает ту страну, из которой они хотя бы получают доход".
По словам Гетманцева, этот законопроект может быть зарегистрирован в парламенте на следующей неделе.
После начала российского вторжения в Украину из РФ ушли сотни ведущих международных компаний. В то же время некоторые из них (например, Nestle, Auchan, Leroy Merlin, Decathlon) остаются работать в России.
На прошлой неделе о намерении поднять налоги для таких компаний заявляли власти Польши.