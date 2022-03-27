Байден – украинцам: Мы с вами. Точка

Байден поддержал Украину в войне с оккупантами Фото: ЕРА

"Мое послание народу Украины: мы с вами. Точка", – написал он.

My message to the people of Ukraine: We stand with you. Period. — Joe Biden (@JoeBiden) March 27, 2022

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