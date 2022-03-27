Байден – украинцам: Мы с вами. Точка

"Мое послание народу Украины: мы с вами. Точка", – написал он.
My message to the people of Ukraine: We stand with you. Period.— Joe Biden (@JoeBiden) March 27, 2022
За час с небольшим твит американского президента "лайкнули" уже 36 тыс. пользователей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
26 марта во время визита в Польшу Байден сделал несколько заявлений в поддержку Украины, в которую 24 февраля масштабно вторглись российские войска.
Глава Белого дома, в частности назвал войну против Украины стратегическим провалом РФ и выразил мнение, что Россия не сможет победить украинцев.