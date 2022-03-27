Байден – россиянам: Агрессия Путина отрезала вас от остального мира и возвращает Россию в XIX век

Байден: Русский народ нам не враг. Я отказываюсь верить, что вы приветствуете убийство невинных детей Фото: EPA

"Вы, русский народ, нам не враг. Я отказываюсь верить, что вы приветствуете убийство невинных детей, бабушек и дедушек или что вы принимаете бомбежку больниц, школ, роддомов русскими ракетами и бомбами, блокаду городов, чтобы гражданские лица не могли бежать, прерывание поставок и попытки голодом заставить украинцев подчиниться", – сказал Байден.

Американский президент напомнил, что во время Второй мировой войны сами россияне были в аналогичном положении и еще свежа память о блокаде Ленинграда.

"Вокзалы, переполненные испуганными семьями, бегущими из своих домов, ночевки в подвалах, утренние собрания под завалами своих домов – это не воспоминания о прошлом. Уже нет. Потому что это именно то, чем сейчас занимается российская армия в Украине", – подчеркнул он.

Байден отметил, что до начала полномасштабной войны Россия была "нацией XXI века с надеждами и мечтами, которые люди во всем мире возлагают на себя и свою семью".

"Теперь агрессия Владимира Путина отрезала вас, русский народ, от остального мира и возвращает Россию в XIX век. Это не то, кто вы есть. Это не то будущее, которого вы заслуживаете для своих семей и детей. Я вам правду говорю: эта война недостойна вас, русский народ. Путин может и должен положить конец этой войне. Американский народ поддерживает вас и смелых граждан Украины, которые хотят мира", – подытожил он.

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