Байден – россиянам: Агрессия Путина отрезала вас от остального мира и возвращает Россию в XIX век

"Вы, русский народ, нам не враг. Я отказываюсь верить, что вы приветствуете убийство невинных детей, бабушек и дедушек или что вы принимаете бомбежку больниц, школ, роддомов русскими ракетами и бомбами, блокаду городов, чтобы гражданские лица не могли бежать, прерывание поставок и попытки голодом заставить украинцев подчиниться", – сказал Байден.
Американский президент напомнил, что во время Второй мировой войны сами россияне были в аналогичном положении и еще свежа память о блокаде Ленинграда.
"Вокзалы, переполненные испуганными семьями, бегущими из своих домов, ночевки в подвалах, утренние собрания под завалами своих домов – это не воспоминания о прошлом. Уже нет. Потому что это именно то, чем сейчас занимается российская армия в Украине", – подчеркнул он.
Байден отметил, что до начала полномасштабной войны Россия была "нацией XXI века с надеждами и мечтами, которые люди во всем мире возлагают на себя и свою семью".
"Теперь агрессия Владимира Путина отрезала вас, русский народ, от остального мира и возвращает Россию в XIX век. Это не то, кто вы есть. Это не то будущее, которого вы заслуживаете для своих семей и детей. Я вам правду говорю: эта война недостойна вас, русский народ. Путин может и должен положить конец этой войне. Американский народ поддерживает вас и смелых граждан Украины, которые хотят мира", – подытожил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Байден приехал в Польшу в рамках европейского турне. 25 марта он прибыл в польский Жешув, где встретился с американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые дислоцируются в этом городе.
26 марта во время выступления в Варшаве он назвал Путина "диктатором, стремящимся восстановить империю". Американский президент также подчеркнул, что "этот человек не может оставаться у власти".
Во время этого же выступления Байден назвал слова Путина о желании "денацифицировать" Украину циничной ложью. Также, по его мнению, война РФ в Украине стала стратегическим провалом России.